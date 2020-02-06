Brexit yeni mi başlıyor?

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
- Türk Mali piyasalarında göreceli iyimser seyir korunuyor. Türk insanın barometresi olan USD/TRY kuru, 5,9850 seviyesinde “demir attım yalnızlığa” şarkısını söylemeye dün de devam etti.
- Dün sabah saatlerinde güne iyimser bir başlangıç yapan Borsa İstanbul 100 endeksi, günün ilerleyen saatlerinde kazanımlarını koruyamadı. Hisse senedi piyasasında gözler Halkbank, Yapıkredi ve akşam yaşanan üzücü olaydan sonra Pegasus hisselerine çevrildi.
- Hatırlanacağı üzere, New York'ta görülmekte olan Halkbank davasında üst mahkeme “davanın geçici olarak durdurulmasına” hükmetmesi ardından Halkbank hisseleri yukarıya yönelmiş, endeksi de beraberinde sürüklemişti.
- Bugün ise İtalya’nın en büyük bankası UniCredit, Yapı Kredi Bankası'ndaki %12 payını satacağı haberini okuyoruz. Öte yandan Pegasus’un İzmir İstanbul seferini yapan uçağı dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanında inişin ardından pistten çıktı. Uçağın 3 parçaya bölündüğü ve can kaybının yaşandığını okuyoruz. Büyük geçmiş olsun!
- Küresel cephede ise gözler Çin’de patlak veren koronavirüsü takip ederken, geçen haftanın başından beri görülen satış baskısı bir nebze de olsun hafifledi. Lakin, Çin’den “off the record” gelen haberler ölü sayısının kayıtlara geçen 563’den çok daha fazla olduğu ve rakamların gizlendiği yönünde.
- Koronavirüs nedeniyle belirsizliğin olduğu kabul etsek de, piyasalar diğer bir taraftan ABD’de açıklanan güçlü şirket bilançolarına, Ocak'ta 291,000 artarak yaklaşık 4 yılın en büyük artışını kaydeden ABD özel sektör istihdamına çevrildi.
- ABD borsaları geceyi olumlu makroekonomik verilerin ışığında %1,5 artıda tamamlarken, Çin'in ABD'den ithal bazı ürünlere yönelik gümrük vergilerini düşüreceğini açıklamasının ardından Asya borsaları bu sabah şaha kalktı.
GBP/USD
1973’de girdiği birlikten Ocak 2020’de çıkan İngiltere’de Brexit konusunun yeni başladığını görüyoruz. İngiltere-AB arasında ticari ve hukuki ilişkilerin nasıl düzenleneceğine dair ciddi bir belirsizlik havasını hakim olduğunu görüyoruz.
İngiltere Merkez Bankası’nın faiz toplantısını faiz indirmeden pas geçmesi ardından 1,32 seviyesini aşan GBP/USD paritesi, Başbakan Borris Johnson’un AB’ye karşı ticari ve hukuk işlerinde kolları sert bir üslup ile sıvaması ardından yeniden hortlayan hard brexit beklentisi, Sterlin üzerinde baskı kurmaya başladı.
Teknik manada, 1,2950-1,30 bandında “karar arayan” Sterlin cephesinde olası bir aşağı kırılım için “teyit” anlamında siperde hazır bekliyoruz. Gözler kırmız daire içinde, yeşil çizgide.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.