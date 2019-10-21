Brexit: İngiltere'de kafalar halen daha karışık

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü emre Değirmencioğlu'nun günlük analizi şöyle:
- Geride bıraktığımız hafta piyasaların nabzın elinde tutan iki ana başlığı bültenlerimizde detaylı bir şekilde ele almaya çalışmıştık
- Hatırlanacağı üzere, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un Brexit görüşmelerini tıkayan ana unsur olan İrlanda sınırı konusunda AB ile nihayet bir mutabakata varması ardından gözler hafta sonu toplanan Avam Kamarasına çevrildi
- Cumartesi günü toplanan Avam Kamarası, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un AB ile el sıkıştığı Brexit planına yeşil ışık yakmadı
- Johnson AB’ye gönülsüz bir şekilde mektup yazarak ek süre istediğini görüyoruz. Sterlin, İngiliz parlamentosunun Başbakan’ı Brexit'e erteleme talep etmeye zorlamasının ardından dolar ve euro karşısında beş ayın en yüksek seviyesinden geriledi. Cuma günün dolar karşısında 1,30 sınırında tamamlayan Sterlin, yeni haftayı 1,29 seviyesinden karşılıyor (bakınız grafik)
- Geride bıraktığımız haftanın bir diğer önemli gündem maddesi olan ticaret müzakerelerinde ise tarafların bir birlerine tokalaşmak adına el uzatmalarının olumlu yanlarını görsek de, ortada halen daha somut bir anlaşmanın olmadığını söylemek gerekiyor
- Çin’den geçen hafta gelen ve 2019 yılı üçüncü çeyreğine yönelik büyüme verisinin son 30 senenin en zayıf düzeyinde açıklanmasını, Çin’in söz konusun hegemonya savaşında ciddi yara aldığının bir göstergesi olarak okuyoruz
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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