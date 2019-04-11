Brent petrolün varil fiyatı sene başına göre %43 arttı

İktisat Bank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun Türkiye ve dünya piyasaları ile ilgili hazırlamış olduğu günlük analiz yorumunu sizlerle paylaşıyoruz.



ABD Merkez Bankası’nın (FED) dün akşam yayımlanan son toplantı tutanakları, piyasalarda var olan iyimserliği destekledi. FED’in para politikasında gevşeme yanlısı duruşunu koruduğu görülüyor. Ekonomi üzerinde var olan risklere dikkat çeken üyeler, 2019 yılı boyunca faiz oranlarının değiştirilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Tutanaklara paralel dolar endeksinin dün akşam değer kaybettiğini gördük

Avrupa Merkez Bankası’nın olağan faiz toplantısından elle tutulur veya heyecan yaratacak yeni bir gelişme duyamadık. Başkan Draghi, büyümedeki yavaşlama eğilimine ve enflasyonun gelecek aylarda düşmeye devam edebileceğinin altını çizerken, finansal koşulların destekleyici kalması için önemli ölçüde parasal desteğin gerekliliğine işaret etti. Avrupa cephesinde alınan bu kadar önleme rağmen sağlıklı büyüme ve enflasyonun halen daha gelemediğini görüyoruz

olağan faiz toplantısından elle tutulur veya heyecan yaratacak yeni bir gelişme duyamadık. Başkan Draghi, ve altını çizerken, finansal koşulların destekleyici kalması için önemli ölçüde işaret etti. Avrupa cephesinde alınan bu kadar önleme rağmen sağlıklı büyüme ve enflasyonun halen daha gelemediğini görüyoruz Özetle, para politikasını gevşetmeye yönelik ana duruşunun arkasında duran Avrupa Merkez Bankası, EUR/USD paritesinin 1,1230 seviyelerine gerilemesine neden olsa da, gece geç saatlerde açıklanan FED tutanakları ile zayıflayan dolara paralel EUR’nun hafifçe yükselerek yeniden 1,13 seviyelerine yaklaştığını görüyoruz

ana duruşunun arkasında duran EUR/USD paritesinin 1,1230 seviyelerine gerilemesine neden olsa da, gece geç saatlerde açıklanan FED tutanakları ile zayıflayan dolara paralel EUR’nun hafifçe yükselerek yeniden 1,13 seviyelerine yaklaştığını görüyoruz İngiltere cephesinde ise, resmi boşanma tarihi olan 29 Mart’ın 12 Nisan’a ertelenmesi ardından , anlaşmalı bir boşanma için arzu edilen zemini bir türlü elde edemeyen İngiltere’ye, AB sağlıklı bir karar vermesi için dün akşam 31 Ekim’e kadar ilave süre tanıdı. AB Konseyi Başkanı Tusk, birlik üyesi 27 ülkenin Brexit’in ertelenmesi konusunda anlaştığını, İngiltere Başbakanı May ile görüşüp İngiliz hükümetinin onayını alacağını açıkladı. Gelişmelere önemli bir tepki veremeyen GBP/USD paritesi 1,31 seviyelerinde salınıyor. Sterlinde asıl hareketin, EUR/GBP tarafında 0,85 seviyesinin altında gecelik kapanış ile başlayacağını düşünüyoruz

cephesinde ise, resmi boşanma tarihi olan , anlaşmalı bir boşanma için arzu edilen zemini bir türlü elde edemeyen İngiltere’ye, AB Konseyi Başkanı Tusk, birlik üyesi 27 ülkenin Brexit’in ertelenmesi konusunda anlaştığını, İngiltere Başbakanı May ile görüşüp İngiliz hükümetinin onayını alacağını açıkladı. Gelişmelere önemli bir tepki veremeyen GBP/USD paritesi 1,31 seviyelerinde salınıyor. düşünüyoruz Dün Türk mali piyasaları son günlerde olduğu üzere güne 5,68-5,70 aralığından başlaması ardından, Sn. Bakan Albayrak’ın açıkladığı reform paketini dinlemeye geçti. Albayrak’ın konuşması esnasında 5,72 seviyelerini test eden USD/TL kuru, teknik seviyeye aşamayarak günü 5,68 seviyelerinde tamamladı (bakınız grafik). Hisse senetleri dün satış baskısına boyun eğerken, 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizinde önemli bir değişim görülmedi

dinlemeye geçti. Albayrak’ın konuşması esnasında 5,72 seviyelerini test eden USD/TL kuru, teknik seviyeye aşamayarak günü 5,68 seviyelerinde tamamladı (bakınız grafik). boyun eğerken, Dün açıklanan reform paketi , bu yıl atılacak yapısal dönüşüm adımlarını içeriyor. Sunumda, finanstan tarıma kadar geniş bir yelpazede önlemlerin olduğunu görsek de, reform paketinin ana hatları ile piyasalarda heyecan uyandıramadığını görüyoruz. Kamu bankalarına, Hazine’nin ihraç edeceği 28 milyar TL tutarında Devlet İç Borç Senedi verilerek sermaye yapısı güçlendirmeye çalışılacak (olumlu ancak yetersiz). Sorunlu sınıfına giren ve özellikle inşaat ve enerji tarafında yoğunlaşan kredilerin bir kısmı, ulusal ve uluslararası yatırım fonlarına transfer edilecek (inşaat sektöründe batık kurtarma hamlesi olarak görüldü). Sözleşmeli tarımın yaygınlaştırılacağı, dolaylı verginin ağırlığı azaltılırken, doğrudan verginin ağırlığı artırılacağı; kurumlar vergisinin düşürüleceği paylaşıldı

, bu yıl atılacak içeriyor. Sunumda, finanstan tarıma kadar geniş bir yelpazede önlemlerin olduğunu görsek de, reform paketinin ana hatları ile görüyoruz. Kamu bankalarına, verilerek sermaye yapısı güçlendirmeye çalışılacak (olumlu ancak yetersiz). Sorunlu sınıfına giren ve özellikle inşaat ve enerji tarafında yoğunlaşan kredilerin bir kısmı, ulusal ve uluslararası yatırım fonlarına transfer edilecek (inşaat sektöründe batık kurtarma hamlesi olarak görüldü). Sn. Bakan Albayrak’ın dün açıklamalarını önlem paketi kapsamında ele almayı daha doğru gördük. “Yapısal reform” olarak duymak istediğimiz ana başlıklar olan hukukun üstünlüğü , eğitim , çok seslilik ve belki ekonomi anlamında gelecek nesillere cari açık bırakmadan sağlıklı büyüme patikasının yolunu açacak reformlardan yoksun olan dünkü konuşma, yukarda da değindiğimiz üzere piyasalar cephesinde tam anlamıyla heyecan uyandıramadı

dün açıklamalarını önlem paketi kapsamında ele almayı daha doğru gördük. “Yapısal reform” olarak duymak istediğimiz ana başlıklar olan , , ve belki ekonomi anlamında gelecek nesillere patikasının yolunu açacak reformlardan yoksun olan dünkü konuşma, yukarda da değindiğimiz üzere piyasalar cephesinde tam anlamıyla Bugün Türk mali piyasalarında sabah saatlerinde açıklanacak cari işlemler dengesi takip edilecek. Ekonomik aktivitedeki yaşanan yavaşlama ve TL’de yaşanan keskin değer kaybına paralel ithalatın pahalı hale gelmesi ve kurun ihracatı desteklemesi ile cari işlemler dengesinde uzunca bir süreden sonra fazla verildiğine geçen aylarda şahit olmuştuk. Reuters anketine göre, TCMB’nin bugün açıklayacağı verinin Şubat ayında 850 milyon dolar açık vermesi bekleniyor. 2019 yılında ise cari işlemler açığının 19 milyar dolar olması bekleniyor

takip edilecek. Ekonomik aktivitedeki yaşanan yavaşlama ve TL’de yaşanan keskin değer kaybına paralel ithalatın pahalı hale gelmesi ve kurun ihracatı desteklemesi ile cari işlemler dengesinde uzunca bir süreden sonra fazla verildiğine geçen aylarda şahit olmuştuk. Reuters anketine göre, TCMB’nin bugün açıklayacağı verinin bekleniyor. 2019 yılında ise cari işlemler açığının Türk Lirası çaprazlarda önemli teknik seviyeler test ediliyor. USD/TRY kurunda aşağıda 5,64, yukarda 5,71 seviyesine dikkat edeceğiz. EUR/TL’de 6,36 zarar kes emri ile uzun pozisyonlar korunabilir. GBP/TL cephesinde ise 7,42 seviyesini ön plana çıkarıyoruz. Tümü için grafiksel analizleri aşağıda görülebilir



Brent cinsi ham petrol yönünü yukarıya çevirdi



Petrol fiyatlarında yükseliş devam ediyor. ABD’nin İran ve Venezuela yaptırımları, OPECin arz kesintisi ve Libya cephesinde artan jeopolitik risklerle Brent cinsi ham petrolün varil fiyatı bu sabah 72 dolar seviyesini itti. Sene başında 50 dolar seviyesini test eden petrolde yükseliş %43 seviyesine vardı. Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, net enerji ithalatçısı olan Türkiye’nin cari açık ve enflasyonu için olumsuz bir gelişme



Kaynak: Reuters





EUR/TRY



EUR/TRY cephesinde teknik manda 27 Mart tarihinde test edilen 5,97 dibinden başlayan yükseliş trendi (mor çizgi) korunmaya devam ediyor. Dip ve tepe seviyelerin teknik düzeltmesi bağlamında 6,3625 seviyesi zarar kes olarak görülebilir. Uzun pozisyonları kar al noktası olarak da 6,4690 ve formasyon hedefi olarak 6,60 takip edilebilir





Kaynak: Reuters





GBP/TRY



Türk Lirası çaprazların genelinde benzer bir teknik görünüm hissediliyor. GBP/TRY cephesinde de yükseliş kanalı test ediliyor. Teknik manada 7,42 seviyesine dikkat etmek gerekiyor



Kaynak: Reuters





USD/TRY



USD/TRY kurunda uzunca bir süredir ön plana çıkardığımız 5,71/5,72 bölgesini test eden USD/TL kuru, henüz söz konusu seviyenin üzerinde gecelik kapanış yapamadı. Dün bir kez daha Sn. Bakan Albayrak’ın konuşması esnasında 5,72 seviyesini test edilse de, günlük kapanış 5,68/5,69 seviyelerinde gerçekleşti. Teknik manada, 5,71 seviyesi üzerinde gecelik kapanış görmemiz durumda, 5,85 seviyesinin radar menziline girebileceğini ön görüyoruz. Aşağıda ise 5,64 seviyesi önem arz ediyor.