Borsaların gündemi “ticaret savaşları”

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun, Reuters ajansının günlük dünya piyasalarına dayandırarak verdiği ekonomi değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz:

Yurtdışı piyasaların gündemini Trump ve Çin arasında düelloya dönen “ticaret savaşları” oluşturuyor. Ticaret savaşlarının risk iştahın azaltması ile geride bıraktığımız hafta dalgalı bir seyir izleyen ABD borsaları, Cuma gününü % 2 civarından düşüşler ile tamamladı

Suriye cephesinde Doğu Guta’da kimyasal silah kullandığına ilişkin haberler haftasonu gündemini meşgul etti. ABD Başkanı Trump’ın Rusya, İran ve Suriye rejimlerini doğrudan hedef alan açıklamalarını ardından “askeri müdahale” ihtimalini artarken, Rusya’nın kayıtsız kalmayacağı beklentisi kafaları karıştırtıyor

ilişkin haberler haftasonu gündemini meşgul etti. ardından “askeri müdahale” ihtimalini artarken, Rusya’nın kayıtsız kalmayacağı beklentisi kafaları karıştırtıyor Suriye’de akşam geç saatlerde gelen patlama haberleri , ABD’nin füze saldırısı gerçekleştirdiği beklentisini artırsa da, ABD cephesinden bu haber destek bulmadı. Suriye’deki gelişmeleri “siyah kuğu” olarak görmek gerektiğini ve her an beklenmedik bir sıkıntıya yol açabilecek potansiyelde olduğunu düşünüyoruz

, ABD’nin füze saldırısı gerçekleştirdiği beklentisini artırsa da, ABD cephesinden bu haber destek bulmadı. ABD’de Cuma günü açıklanan resmi istihdam verileri piyasaların beklentisini karşılayamadı . Veri ardından Dolar bir miktar değer kaybetse de, değer kazanma isteğinin devam edeceğini düşünüyoruz. EUR/USD ve EUR/GBP paritelerinde EUR aleyhine gelişmeler yaşanacağını düşünüyoruz

. Veri ardından Dolar bir miktar değer kaybetse de, değer kazanma isteğinin devam edeceğini düşünüyoruz. Türk mali piyasalarındaki “sıkıntılı” hava korunmaya devam ediyor. Piyasaların emniyet kemeri olarak gördüğü Mehmet Şimşek’in istifa söylentileri ve faizlerin düşürülmesi ile ilgili devam eden süreç, USD/TL kurunu Cuma günü 4,07 seviyesinin kıyısına kadar itti

Teknik manada, keşfedilmemiş sularda yüzen USD/TL kurunda yukarda 4,08 seviyesinin uzun bir süredir telaffuz ediyoruz . Aşağıda ise 4,01 seviyesini takip etmeye ise devam ediyoruz. Teknik görünüm yukarı yönlü isteğin devam ettiğine işaret ediyor

. Aşağıda ise 4,01 seviyesini takip etmeye ise devam ediyoruz. Teknik görünüm yukarı yönlü isteğin devam ettiğine işaret ediyor Bugün gözler içerde Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı “yatırım teşvik paketi” ve beraberinde faizlerin düşmesi için atılacak olası adımları takip edecektir. Paketin piyasaları ikna etmesi durumunda, TL üzerinde var olan aşırı stresin yumuşamasını bekleyebiliriz

için atılacak olası adımları takip edecektir. Paketin piyasaları ikna etmesi durumunda, TL üzerinde var olan aşırı stresin yumuşamasını bekleyebiliriz Bugün her ne makro ekonomik gündem sakin olsa da, haftanın geri kalanında oldukça hareketli geçebilir . ABD’de açıklanacak enflasyon ve FED tutanakları önem arz ediyor. Enflasyonun bu veri ile birlikte yukarı yönlü kıpırdanması bekleniyor

kıpırdanması bekleniyor Bu hafta ABD’de devam eden Atilla davası ile ilgili de gelişmeler olacağını okuyoruz



EUR/GBP paritesinde aşağı yönlü baskı artmaya başladı



0,8730 seviyesinden taşıdığımız EUR/GBP kısa pozisyon (EUR satım) kademeli olarak hedef seviyelere doğru ilerliyor. İngiltere Merkez Bankası’nın Mayıs ayında faiz artırımına gideceği beklentisi ve yavaş da olsa Brexit konusunda tünelin sonunda ışığın görülmesi ile Sterlin hak ettiği seviyelere doğru önümüzdeki günlerde ilerleyebilir.



EUR/GBP paritesine teknik olarak yaklaştığımızda, 0,9306 ile 2017 yılında zirve yapan parite, yine aynı yılın son ayında 0,8687 ile dip yapması ardından Mart 2018’de 0,8967 seviyesinden yönünü bir kez daha aşağıya çevirdi. Söz konusu seviyelerin Fibonacci düzeltme seviyeleri sırası ile aşağıda 0,8657 ve 0,8584’e kadar devam edebileceğini düşünüyoruz (0,8760 stop seviyesi olarak takip edilebilir)

USD/TL



Türk mali piyasalarında dalga boyu artmaya devam ediyor. Kurun keşfedilmemiş sularda yüzmesi, temkinli olunması gerektiğini bizlere söylüyor. Hatırlanacağı üzere, makroekonomik cephede açıklanan verilerin ekonominin büyümenin devam etmesine rağmen, sorun yarata yarata büyüdüğümüzü müjdelemesi ile birlikte, kur ve faiz cephesinde sıkıntılı tablo her geçen gün biraz daha kendisini göstermeye başladı. Her ne kadar nicelik olarak % 7,4 oranında gerçekleşen 2017 büyümesine şapka çıkarmak gerekse de, büyümenin nitelik tarafında sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Büyüme modelinin dış finansman ve iç talep üzerine kurulmasının yarattığı yan etkiler, Türk mali piyasalarının negatif ayrışmasına neden oluyor. Büyüyen cari açık, katılık gösteren enflasyon ve işsizlik, bütçe dinamiklerinde yaşanan bozulma, kur cephesinde yaşanan yükseliş, artan risklere paralel yükselen piyasa faizleri, TCMB üzerinde faiz baskısının da haliyle artmasına neden oluyor. TCMB’nin tek başına enflasyon problemini çözmekte yetersiz kalacağını ve tüm sorunlara geniş spektrumlu antibiyotik gibi faiz reçetesinin yazılamayacağını düşünüyoruz. Ekonomi kurumları arasında koordinasyon eksikliği, bitmeyen faiz tartışmaları nedeniyle, kur cephesinde yukarı yönlü baskının devam etmesine imkan tanımaya devam ediyoruz. Teknik anlamda, günlük grafiklerde aşağıda 4,01 ; yukarda ise 4,08 seviyeleri 3,85 seviyesinin geçilmesi ile uzun bir süredir radarımızda bulunuyor.



Güç göstergelerinden DMI (Directional Movement Index) yukarı yönlü seyrin devam ettiğine işaret ediyor