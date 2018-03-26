Borsalar Amerika'ya endeksli

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun, Reuters ajansının günlük dünya piyasalarına dayandırarak verdiği ekonomi değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz:

Bir tarafta ateşlenen ticaret savaşları ; diğer tarafta Başkan Trump’ın etrafında toplanan “şahin” isimler , jeopolitik risk algısını tırmandırmaya başladı. İngiltere’deki sinir gazı saldırısını nedeniyle, İngiltere ardından A BD’nin de Rus diplomatları sınır dışı edebileceğ i haberlerine rastlıyoruz

; diğer tarafta , başladı. İngiltere’deki sinir gazı saldırısını nedeniyle, İngiltere ardından A i haberlerine rastlıyoruz Bu gelişmeler ışığında, piyasaların konsantrasyonu da haliyle makroekonomik verilerden ziyade, siyasi ve diplomasi cephesindeki hareketliliğe çevrildi

da haliyle hareketliliğe çevrildi Bu hafta ABD’de açıklanacak büyüme (Çarşamba) ve beraberinde FED’in favori enflasyon göstergesi olan (tüketici harcamaları) PCE enflasyonu (Perşembe) piyasaların radarında olacaktır

(Çarşamba) ve beraberinde (Perşembe) piyasaların radarında olacaktır Cuma günü ise Batı aleminde Paskalya tatilinin başlayacağını hatırlatalım

başlayacağını hatırlatalım Geçen hafta ABD ile Çin arasında alevlenen ticaret savaşlarının yarattığı riskten kaçış bir tarafta ; Japon ev kadınlarının TRY/JPY pozisyonlarda zarar kes çalıştırması (bakınız grafik) diğer tarafta, Türk Lirası üzerinde ciddi baskı kurdu. TL’nin Dolar karşısında dakikalar içinde 3,94 seviyesinden 4,0375 seviyesine kadar değer kaybettiğini gördük

kaçış bir tarafta ; (bakınız grafik) diğer tarafta, Türk Lirası üzerinde ciddi baskı kurdu. TL’nin Dolar karşısında dakikalar içinde 3,94 seviyesinden 4,0375 seviyesine kadar değer kaybettiğini gördük USD /TL kurunda yaşanan ilk panik ardından bir miktar geri çekilmeye (3,9550) olanak tanısak da, Cuma sabahı erken saatlerde test edilen 4,0375 seviyesi, iz kaydı anlamında, yeninde test e dilmek istenebileceğini düşünüyoruz

/TL kurunda yaşanan da, dilmek istenebileceğini düşünüyoruz Ticaret savaşlarının piminin çekilmesi ardından ABD borsalarında son 2 iş gününde kaydedilen sert satışların devam etmesi, küresel anlamda daha büyük bir risk off moduna geçilmesine neden olabilir

geçilmesine neden olabilir Volatilitenin daha da artacağı bir döneme giriyor olabiliriz. Likit kalmaya özen gösterilmeli. İyi yüzme bilmeyen yatırımcıların derin sulara açılmaması gerektiğinin altını çizmek isteriz. Bazen de en iyi pozisyonun, pozisyonsuz olmak olduğunu unutmayalım



Kimono traders (TRY/JPY)



Yaşlı bir nüfusa sahip Japonya’da tasarruf oranı % 50 seviyelerinde. Japonya ekonomisinin uzun bir süredir durgunluk yaşaması nedeniyle enflasyon oranı da faiz oranları da oldukça düşük seviyelerde seyrediyor. Japon yatırımcıların, bu açmazdan çıkmak adına, yüksek getirili paralara talep gösterdiği biliyoruz. Bu işlemleri yapan kişilere de (ev hanımlarına) “Kimono Traders” adı veriliyor. Yüksek getirili paralara olan talep nedeniyle düşük faizli YEN’in satılması ve yerine yüksek getirili alınan TL pozisyonların, Japon Yenindeki son zamanlarında başlayan değer kazancı paralel Japon ev hanımlarını da zarara uğratması ardından geçen hafta Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan sabah saatlerinde, TL’nin sert bir şekilde satıldığını (TRY/JPY’deki pozisyonlar stoplandı (zarar kes)) görüyoruz.



Aşağıdaki grafikten ve hesaplamadan da görülebileceği üzere, kabaca 39 aylık bir zaman diliminde, JPY satıp TL alan ve bu süreçte yaklaşık olarak net % 10 TL faiz kazanan bir yatırımcının Cuma sabahı pozisyonunu kapatması neticesinde elde ettiği getiri % 11 (negatif).

Türk İnsanının Barometresi Döviz Kurudur



Haliyle en geniş tabanlı para birimi içerisinde Türkiye’de % 40 ; KKTC’de ise % 52 paya sahip olan dövizin, Türk Lirası karşısında seyri, yatırımcılar arasında endişe yaratıyor. Döviz kuru ile tüketici güven endeksi arasında ciddi bir korelasyon olduğuna şahit oluyoruz. Kur yükseldikçe, tüketici güveni düşüyor.