Borsa ve para piyasalarında dalgalanma durdu

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun, Reuters ajansının günlük dünya piyasalarına dayandırarak verdiği ekonomi değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz:

Türk mali piyasalarında bir önceki gün yaşanan tedirginliğin ardından dün daha dengeli bir seyir yaşandı

Sn. Cumhurbaşkanı’nın Rusya ve İran ile mutabıkız açıklaması tedirginlik yerini daha dengeli bir seyre terk etti. Yine de, Arap saçına dönen Suriye konusunda Siyah Kuğulara hazırlıklı olmak gerekiyor

FED'in bir önceki toplantısının tutanakları yayımlandı. FED politika yapıcılarının göreceli "şahin" bir üslup taşıdığını görüyoruz

Hem büyüme hem de enflasyonun tahmin edilenin üzerine doğru ilerlediğine atıfta bulunulurken , daha fazla faiz artırımına ihtiyaç duyulabileceğinin de altı çizildi. Bu sene 4 kez faiz artırımının ayak sesleri duyuluyor

Her ne kadar yukardaki satırları okuyan bir kişi "daha fazla faiz arıtımı! FED geliyor" şekilde bir yargıya kapılsa da, piyasa yansıması o kadar olmadı

İrrasyonel bir coşku içinde olan piyasalarda , saman alevi tarzında hem yukarı hem aşağı bir savrulma olsa da, piyasaların ana iyimser seyrini koruduklarını görüyoruz

Ne de olmasa, küresel krizinden bu yana en iyi büyüme yılı fiyatlanıyor ve halen daha enflasyon kimseyi ısırmadı

FED tutanakları sonrasında, EUR /USD paritesi 1,2270 ile 2 haftanın en düşük seviyesine gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi % 2,94 ile son 4 yılın zirvelerinde geziniyor

USD/TL kurunda ise aşağıda 3,7250 – 3,75 aralığından gelen alım isteği; yukarda 3,8250 – 3,8500 aralığında satımlar ile karşılık buluyor. Bu aralık uzun bir süredir korunuyor

Bu hareketin yakın bir zamanda bir yöne evrileceğini düşünüyoruz. Teknik göstergeler, ABD faizlerinin yönü ve Dolar endeksinde beklediğimiz yukarı yönlü hareket, USD/TL için çok da iyimser konuşmamızı engelliyor

Öte yandan, EUR/USD paritesinin 1,2525 - 1,2550 aralığında üçlü tepe yapması ardından başlayan gerileme devam ediyor. Teknik manada daha da aşağı seviyeler için 1,22'nin geçilmesi gerekiyor (bakınız grafik)

Bugün Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları, Almanya IFO endeksi, İngiltere büyüme verisi ve TCMB'nin haftalık para ve banka istatistiklerine bakacağız



Dün akşamın ana konusu FED’in para politikasında yetkili organı olan FOMC’nin (Federal Açık Piyasa Komitesi) bir önceki toplantısının tutanakları idi. Dönemin Başkan müstakbel Yellen’in son toplantısının tutanakları piyasaların ilgi ve odağında idi. Neden mi? Hazır daha enflasyon ısırmamışken, merkez bankaları yoğurdu üfleyerek yerken, destekleyici ortam halen daha devam ederken, irrasyonel bir coşku içinde olan piyasalar, kar elde etme güdüsü , büyümenin en iyi olduğu bir yılda hisse senedi piyasalarına saldırmaya devam ediyor. Ekonomi her ne kadar sosyal bir fen dalı olsa da, kökeninde insan olduğu unutulmamalıdır. Bir tarafta son 4 yılın zirvesinde seyreden ABD Dolarının piyasa faizi, diğer tarafta enflasyon işaretleri yukarı yönlü evrilirken, belki de 2008 küresel krizi öncesini andıran bir şekilde, devasa hisse senedi balonu şişmeye devam ediyor. Dün akşam, FED’in faiz oranlarını sabit tuttuğu bir önceki toplantısının tutanaklarında “büyüme” konusuna atıfta bulunulduğunu görüyoruz. Özellikle, Aralık ayında onaylanan ABD vergi reformunun etkilerinin tutanaklarda yer bulduğunu veya büyümeye vereceği pozitif itici güce yer verildiğine rastlıyoruz. Üyeler, ekonomik büyüme tahminlerini yukarı yönde revize ederken, istihdamın artmaya devam edeceğini de belirttiler. Enflasyon konusunda da, yavaş da olsa yukarı yönlü beklentilerin artmaya başladığını görüyoruz. Tutanaklar genel hatları ile şahin olarak algılanırken, piyasanın verdiği tepki ise tam olarak orantılı olmadığını görüyoruz. Tutanakların büyüme kısmını gören ve ilk etapta hisse senetlerine saldıran piyasalar, akabinde, enflasyon ve büyümenin yukarı yönlü gitmesinin daha da faiz artırımı anlamına geldiğini kavrayınca, dolar bir miktar değer kazandı. EUR/USD paritesi geçen haftalarda 1,2525 – 1,2550 aralığından 3 kez reddedilmesi ardından, dün tutanaklar öncesinde salındığı 1,2340 seviyesine nazaran, 1,2260’lara kadar (son 2 haftanın en düşük seviyesine) gevşedi. Benzer bir şekilde, Sterlin’in de dolar karşısında 1,3880 seviyesine gerilediğini görüyoruz. Piyasaların barometresini ölçen ABD 2 yıl vadeli tahvil faiz oranı %2,25, 10 yıl vadeli tahvil faiz oranı ise %2,94 seviyesine yükseldi.



Gecenin rengini bu kısa paragraf özetlese de, piyasaların tam olarak yaklaşan enflasyon veya FED’in bu yıl 4 kez faiz artıracağına inanmadığı yada göz ardı ettiğini anlıyoruz. İçerde ise Türk mali piyasalarında uzunca bir süredir korunan geniş bant aralığının devam ettiğini not etmemiz gerekiyor. Aşağıda 3,7250 seviyelerine doğru sarkmaları alım fırsatı olarak gören piyasalar, 3,8250 - 3,85 seviyesini ise döviz satıp tekrar TL almak için kolladıklarını görüyoruz. Bu minvalde, USD/TL kurunda anlamlı bir yükseliş görebilmemiz adına mutlaka 3,8250 – 3,85 aralığının yukarı yönlü geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. EUR/USD paritesinde ise teknik anlamda 1,22 seviyelerinin test edilebileceğini düşünmeye başladık. 1,22 seviyesinin kırılması durumunda, daha da derin çaplı bir düzeltmenin başlayacağını düşünüyoruz.



Bugüne dönersek gündemde Avrupa Merkez Bankası’nın toplantı tutanakları yer alıyor. Makro cephede ise sabah saatlerinde Almanya’da açıklanacak IFO endeksi ve İngiltere büyüme verileri bulunuyor. İçerde ise TCMB’nin haftalık para ve banka istatistikleri raporuna bakacağız. Gözler Afrin cephesinden gelecek haberlere çevrilmiş durumda. Önceki gün şiddetlenen jeopolitik risk algısı, Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran ve Rus mevkidaşı ile mutabık olduğunu söylemesi ile yerini bir miktar da olsun dengelenmeye terk etti. Lakin, Arap saçına dönen Suriye’de her ne kadar haber olmaması iyi bir gelişme olarak algılansa da, siyah kuğulara karşı tedbirli olmak gerekiyor. Allah Mehmetçiğin yardımcısı olsun.



EUR/USD paritesinde yön aşağıya döndü



Teknik manada, EUR/USD paritesinde 1,22 seviyesinin kırılması ile hareketin hızlanacağını bekliyoruz (3 numara pembe).