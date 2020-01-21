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Borsa İstanbul TL bazında rekor kırarken, Dolar bazında oldukça ucuz

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Borsa İstanbul TL bazında rekor kırarken, Dolar bazında oldukça ucuz
  • İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun piyasa analizi:
  • TCMB Olağanüstü Genel Kurul toplantısı dün tamamlandı. TCMB, 2019 yılı karı üzerinden 35,2 milyar TL kar payı avansı, 2018 yılı karından ayrılan 5,3 milyar TL ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlandığını duyurdu. 
  • Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ardından Moody's de, Türkiye’nin negatif faiz oranlarının yatırımcı güvenini zayıflatabileceğini ve bankaların kredi notu için de olumsuz olduğunu açıkladı. 
  • Hatırlanacağı üzere, TCMB, son 5 toplantısında 1275 baz puan indirime giderek politika faizini %11,25 seviyesine çekmiş, enflasyondaki seyrin yıl sonu tahmini ile büyük ölçüde uyumlu olduğunu belirterek “ölçülü” faiz indirimlerinin devam edeceği sinyalini vermişti. 
  • Rapora göre, Euro bölgesi, İngiltere, Kanada, Japonya veya Avustralya gibi riskleri göreceli düşük ülkeler gibi Türkiye'nin de negatif reel faizi geçmesinin, TCMB’nin kredibilitesini negatif etkileyeceğini belirtti. 
  • Analizin devamı için aşağıdaki linlke tıklayın:
  • https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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