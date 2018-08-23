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Borsa İstanbul'dan 'Kur farkıyla zengin oldu' iddialarına yanıt

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Borsa İstanbul, ulusal bir gazetede yayımlanan "Borsa İstanbul Kur Farkıyla Zengin Oldu" başlıklı habere ilişkin, Grubun ve Grup şirketlerinin yabancı para pozisyon fazlası bulunmadığını bildirdi.

Borsa İstanbul'dan 'Kur farkıyla zengin oldu' iddialarına yanıt
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Borsa İstanbul, yaptığı yazılı açıklamayla, dün ulusal bir gazetede  yayımlanan "Borsa İstanbul Kur Farkıyla Zengin Oldu" başlıklı habere yanıt verdi.

Şirket açıklamasında, Borsa İstanbul Grubu'nun, Borsa İstanbul AŞ ile  bağlı ortaklıkları İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ ve Merkezi Kayıt Kuruluşu  AŞ olarak sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, Türkiye sermaye piyasalarına  hizmet ettiğini anımsatılarak, söz konusu kurumların, faaliyetlerini Sermaye  Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye  Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) düzenleme ve denetimine tabi olarak  sürdürdüğü belirtildi.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Borsa İstanbul AŞ ve bağlı ortaklıklarının kurumsal internet  sitelerinde kamuoyu ile de paylaşılan bağımsız denetimden geçmiş konsolide  finansal tablolarına göre 2017, 2016 ve 2015 yıl sonu itibarıyla ilişkili  taraflara diğer finansal yükümlülükler dahil edilmediğinde sırasıyla, dolar  cinsinden yükümlülüğü 653, 664 ve 617 milyon varlığı 656, 666 ve 608 milyon, avro  cinsinden yükümlülüğü 436, 264 ve 248 milyon, varlığı ise 436, 265 ve 248  milyondur. Borsa İstanbul Grubu konsolide finansal tablolarında açıkça görüldüğü  üzere grubun yabancı para pozisyonu fazlası bulunmamakta olup, bahsi geçen yayın  organında belirtildiği şekilde ilgili yıllarda kur farkı geliri oluşması söz  konusu değildir."

"Hesap sahiplerinin varlıkları ile Takasbank varlıkları ayrı olarak  izlenmekte"

Borsa İstanbul Grubunun konsolide bilançosunda yer alan döviz varlık  ve yükümlülüklerin büyük kısmının Borsa İstanbul AŞ’nin bağlı ortaklığı  Takasbank'ın faaliyetlerinden kaynaklandığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler  verildi:

"Faaliyetlerini bankacılık ve sermaye piyasası mevzuatı kapsamında  BDDK, SPK ve TCMB'nin düzenleme ve denetimine tabi olarak sürdüren Takasbank'ın  bilançosunun pasifinde görülen yabancı para yükümlülüklerin önemli bir bölümü,  Takasbank'a borsa aracı kurumları ve diğer üyeler tarafından yatırılan yabancı  para teminatlardan oluşmaktadır. Alınan teminatlar Takasbank'ın bilançosunda yer  almakla birlikte, hesap sahiplerinin varlıkları ile Takasbank varlıkları ayrı  olarak izlenmektedir.

Takasbank'a ilgili mevzuat ve piyasa yönergeleri ile tevdi edilen  teminatların tevdi amaçları dışında kullanılamayacağı 6362 sayılı Sermaye  Piyasası Kanunu ile garanti altına alınmıştır. Teminatların üyelere aynen iadesi  esas olduğundan, yabancı para cinsinden Takasbank'a yatırılan teminatların döviz  alım satımına konu edilmesi mümkün olmamaktadır. Takasbank'ın net yabancı para  pozisyonu gerek Bankacılık mevzuatı gerekse de sermaye piyasalarına yönelik  gerçekleştirmiş olduğu takas, merkezi karşı taraf ve teminat  yönetim hizmetlerinin niteliği itibarıyla da belirli sınırlamalara tabidir."

"Grubun ve Grup şirketlerinin yabancı para pozisyon fazlası  bulunmamaktadır"

Açıklamada, şu değerlendirmeler yer aldı:

"Borsa İstanbul Grubu finansal tablolarına göre Grubun ve Grup  şirketlerinin yabancı para pozisyon fazlası bulunmamaktadır. Bahsi geçen yayın  organında yer alan haberde yalnızca yabancı para cinsinden varlıklar dikkate  alınarak yabancı para cinsinden yükümlülükler dikkate alınmaksızın kur farkı  geliri hesaplanmaya çalışılmış olup, böyle bir hesaplamanın finansal raporlama  açısından yanlış olduğu izahtan varestedir.

En temel düzeyde muhasebe bilgisiyle dahi yapılmaması gereken böyle  bir analizi haber olarak yayınlamak kötü niyet değilse, en iyimser yorumla  bilgisizliktir. Gerekli ve yeterli araştırmalar yapılmaksızın Borsamızı  yıpratmaya yönelik olarak yapılan bu tür asılsız haberler her şeyden önce basın  ahlakına aykırıdır. Bu ve benzer yayınlarla ilgili tekzip başta olmak üzere  gerekli hukuki işlemler yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

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