Borsa İstanbul: Çanlar kimin için çalıyor?

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Türk mali piyasaları yeni haftayı beklentilerimize paralel temkinli iyimser bir şekilde karşıladı.
- Döviz cephesinde dalga boyunun kısalması, yabancı oyuncu eksikliği ve elbette yurtiçi yerleşiklerin dövizle olan aşkına karşı otoritelerin almış olduğu önlemler, uzun bir süredir konsantrasyonumuzu hisse senedi piyasasına çevirmemize neden olmuştu.
- BDDK’nın döviz kurunun yükselmesine karşı aldığı sert önlemler, gerekse de özel bankaların da kredi piyasasında daha fazla boy göstermesi için yürürlüğe koyduğu ‘aktif rasyosu’, bankacılık endeksinin son rallide sınai endeksinin gerisinde kalmasına neden olmuştu.
- Son 3 aylık dönemde, özellikle covid-19 şokunun atlatıldığı 20 Mart sonrasına bakarsak, Bankacılık endeksi %25 değer kazanırken, Sınai Endeksi %47 değer kazanmıştı (bakınız grafik).
- Avrupa’da hisse senedi endekslerinin dün olumsuz bir gün geçirmesine rağmen, içeride, uzun bir süredir olumsuz bir performans kaydeden banka hisselerine ilk defa ciddi alım gelmesi, Borsa İstanbul’un dün olumlu ayrışmasına neden oldu: BIST100 endeksi son 4 ayın zirvesine yükseldi.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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