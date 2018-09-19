Borsa'da iyimser hava ters döndü

Türk mali piyasalarında yaşanan birkaç günlük iyimser hava çabuk kayboldu

Finansal koşulların bu kadar zorlaştığı bir ortamda TCMB’nin atmış olduğu cesur adım ardından, kurumsal yapısının yüksek perdeden eleştirilmesi ve akabinde İş Bankası özelinde cereyan eden konuşmalar, halk dili ile özetlemek gerekirse “bir çuval incir berbat etti”

Türk mali piyasalarının bu minvalde modu çok çabuk bir şekilde tersine döndü. Defalarca izah etmeye çalıştığımız üzere, güven olgusu tesis etmesi zor bir olgu. Lakin, bozulması ise çok çabuk olabiliyor

USD/TRY kuru, TCMB adımı ile 6 seviyesine kadar gerilemesi ardından dün 6,50 seviyesine yelken açarak adeta faiz kararı öncesindeki seviyeye geri döndü

% 2’nin üzerinde dolar karşısında gün içinde değer kaybeden USD/TL kuru, alternatif piyasaları da etkiledi. BİST100 ana endeksi sabah yukarı yönlü bir açılış yapsa da, sonrasında yükseliş ivmesini yitirdi. 10 yıllık tahvilin bileşik faizi yaklaşık 10 baz puan yukarıda işlem gördü

Bugüne döndüğümüzde Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’li yatırımcılar ile yapacağı toplantı takip edilecektir

Jeopolitik tarafta, Suriye ekseninde İdlip riskinin birkaç kademe birden hafiflediğini görüyoruz. Türkiye’nin bölgeye ilave asker sevk ederek kontrolü artıracağını okuyoruz. Elbette Türkiye - Rusya ilişkileri acısından mutabakat haberleri önemli

Ticaret savaşlarında ise ABD’nin Çin’e uyguladığı tarife artışının göreceli olarak korkulduğu kadar yüksek olmaması, sarsılan küresel risk iştahını bir miktar da olsa destekledi

Amerikan 10 yıllık tahvil faizi yeniden % 3 seviyesine geldiğini de not etmek gerekiyor

Bugüne döndüğümüzde, İngiltere’de açıklanacak enflasyon rakamları günün en önemli verisi olarak takip edilebilir



USD/TRY kurunda oluşmaya başlayan üçgen formasyonu dikkat çekiyor



13 Eylül olağan TCMB PPK toplantısı öncesinde, TCMB’nin neden en az 500 baz puan faiz artırması gerektiğini kaleme alarak, para politikasında atılacak bu adımın maliye politikası tedbirleri ile güçlendirileceği (OVP yarın açıklanıyor) ; jeopolitik risklerin dindirilmesi ile daha da belirginleşeceği (Suriye / İdlip ekseninde tansiyon düşüyor) ve nihayetinde bu hamlelerin ABD ile yaşanan ihtilafın giderilmesine ön ayak olacak Papaz Brunson’un serbest bırakılması ile kararın taçlandırılacağını görüşüne savunarak, 6,50’li seviyelerden USD/TL kurunda kısa pozisyon almış, 5,70 seviyesini varan bir düzeltmeyi de hedef göstermiştik.



USD/TL kuru, geçen hafta Perşembe ve Cuma günü iki kez 6,01 seviyesini test etmesi ardından bu seviyeden gelen yüklü döviz alımları ile yönünü yeniden yukarıya çevirdi. Bu minvalde, günlük grafiklerde pek de arzu etmediğimiz yeni bir üçgen formasyonun da oluşmaya başladığını görüyoruz. USD/TL kurunda uzun tarafta pozisyonlanmak isteyenlerin, üçgenin üst çizgisinin aşılması durumunda alıma geçip (6,55’in üzeri) aşağıda 5,98 seviyelerini stop olarak kullanmalarını gerektiğinin altını çizmek gerekiyor. Eğer herhangi bir nedenden ötürü, kur 6 seviyesinin altına sarkmayı başarırsa (alt çizgi kırılırsa), 5,70 seviyesindeki formasyon hedefimizin de gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Kurun gidişatına yön teşkil edecek gelişmeler yarın açıklanacak OVP ve devamında ABD ile yaşanan ihtilafın hangi yöne evrileceğine bağlı olacaktır.