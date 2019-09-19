"Bonehead" - Tahta Kafalar: ABD Başkanı Trump FED'in faiz kararını beğenmedi

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:
Yıla uçuk kaçık tahminler ile başladı piyasa. “Bu FED başka FED” dendi. Faiz artırım sayıları havada uçuştu. %2,25-2,50 aralığında idi politika faizi. 2 kez yetmez daha fazla, hatta her çeyrekte faiz artırılır dendi…
- Gelinen noktada, Temmuz ayında, yaklaşık 10 yıl aradan sonra politika faizini 25 baz puan indiren FED, dün akşamki toplantısına da 25 baz puan daha faiz indirimi sıkıştırarak politika faizini %1,75-%2,00 bandına çekti
- Hatırlamak gerekirse, geçen hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB), bozulan Avrupa ekonomik görünüme paralel politika faizini %0 seviyesinde tutup mevduat kabul etme faizini % - 0,50 (eksi faizi) indirerek, ucu açık bir şekilde 20 milyar EUR tutarında parasal gevşemeye gitmişti
- Çin ile adeta ekonomik bir savaş içinde olduklarını söyleyen Başkan Trump, ayrıca FED’i de hedeflerine ulaşmada bir engel olarak görmeye başladı. Başkan Trump, dün akşamki kararı hiç beğenmeyerek Başkan Powell ve FED politika yapıcılarına “tahta kafa” dedi
- Almanya’da tüm verim eğrisinin (30 yıllık faizlerin bile) negatif faizle işlem görmesini içerleyen Trump, FED’in de bir an önce faizleri %0 hatta negatife (hiç denenmedi) çekmesi gerektiği ve ABD’nin borcunu hafifletmesini istedi
- Kabul etmek gerekiyor ki, komünikasyon anlamında daha önceki Başkanlar olan Bernanke ve Yellen’e göre daha düşük bir profil sergileyen Powell’in işi pek de kolay görülmüyor
- Aşağıdaki grafikten görülebileceği üzere, ABD Doları gecelik repo faiz oranını %7 seviyesine dün manidar bir şekilde FED toplantısı öncesinde yükselmesi, dolar piyasasındaki sıkışıklığı resmederek FED üzerinde faiz indiriminin de ötesinde parasal gevşeme için baskı kurdu!
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