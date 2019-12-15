“Birimlerimiz çökmüş durumda”

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, “Kral çıplak bunu kabul etmek zorundayız. Şu anda birimlerimiz çökmüş durumdadır” dedi ve ciddi personel ve araç eksikliği yaşandığına işaret etti

Meclis’te 254 milyon 622 bin 900 TL’lik Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi önceki gece oyçokluğuyla kabul edildi.

Yol bariyerleme çalışmaları için gereken kaynağa işaret eden Atakan, 21 aylık görev süreleri boyunca ülkenin her noktasında ne sıkıntı olduğunu net bir şekilde çalıştıklarını ve bunlarla ilgili gerekli kaynakları talep ettiklerini kaydetti.

“Kral çıplak bunu kabul etmek zorundayız. Şu anda birimlerimiz çökmüş durumdadır” diyen Atakan ciddi personel ve araç eksikliği yaşandığına işaret etti.

Yolların bakım ve idamesinin sağlanmasının önemine değinen Atakan, bu açıdan da gerek personel, gerek ekipman anlamında eksiklik yaşandığını söyledi. Atakan, Posta Dairesi, Planlama İnşaat Dairesi ve Limanlar Dairesi’nde de benzeri bir durum olduğunu dile getirdi.

Atakan, en ufak sorundan en büyük soruna her türlü plan, proje, keşif çalışmasını hazırlamış olsalar da kaynağa ulaşmakta ciddi sıkıntı yaşadıklarını anlattı.

Anayollarının aydınlatılması konusunda da 2020 başından itibaren tüm aydınlatma işlerinin Kıb-Tek bünyesine alınması kararı alındığını söyleyen Atakan, bu alandaki sıkıntıların da giderileceğini kaydetti.

Toplu taşıma konusunda geçtiğimiz yıl içinde Belediyeler Birliği ve KAR-İŞ’le çalışma yürütüldüğüne değinen Atakan, bu çerçevede Ada-Kart isimli bir şirket kurulacağını dile getirdi.

Atakan, bu noktada özellikle otobüsçülerin otobüslerini yenilemesi için gereken çalışmaların yapıldığını söyledi.

Ciklos’ta yaşanan felaket konusundaki raporun bir şekilde basına sızdığını dile getiren Atakan, “proje yoktu, mühendis ortada yok” gibi söylemlerin gerçeği yansıtmadığını, zamanı gelince raporun detaylarını paylaşacağını anlattı.

Atakan, bütçenin yetersiz olduğunun doğru olduğunu kabul ettiklerini ancak ülkenin gerçekleri çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Güney Kıbrıs’a açılan sınır kapılarda hızlı geçiş standartları için mevcut sınır kapılarının fiziki yetersizliklerinin sıkıntı yarattığını dile getiren Atakan, yapılması gerekenin 5-6 şeritli bir geçiş kapısını hayata geçirmek olduğunu belirtti.

Karşıyaka ve Girne’de terminal ve hareket noktaları oluşturulması için ciddi bir çalışma yapıldığını anlatan Atakan, Ocak sonu Şubat başı bu konuda ilk denemeyi başlatmayı planladıklarını anlattı.

Atakan “Ülkemizin en önemli yük ve ticaret noktası olan Mağusa Limanı ve gerek yolcu gerek turizm anlamında önemli bir potansiyele sahip Girne Turizm Limanı’nın gerek standart, gerek altyapı, gerekse imkan ve kabiliyetler anlamında çağdaş bir seviyeye çıkarılabilmesi için her iki limanımızda da hayata geçirilecek kamu-özel işbirliği dönüşüm planlaması tamamlanma noktasındadır.

Bu dönüşüm hamlesi; Ülkemiz ticari aktivitesinin kalbi olan yük limanımız Mağusa Limanı’nın daha modern elleçleme, daha üst kapasite, daha modern ve güvenli işletim sistemine kavuşmasını; Ağırlıkla havayoluna mahkum edilmiş ülke ulaşımının farklı alternatiflerle desteklenmesi düşüncesi çerçevesinde şu an yok diyebileceğimiz yolcu altyapısını üst seviyelere taşımayı amaçlamaktadır” dedi

Limanlar konusunda “know-how” hizmeti satın aldıklarını kaydeden Atakan, limanlarla ilgili nasıl bir yol izleneceğinin bu çalışma sonunda belli olacağını belirtti.

Atakan konuşmasında projelerini şöyle anlattı:

“Çağımızın değişen ve gelişen yapısı ile uyumu, bilgi toplumuna dönüşümü hızlandıracak, ülkemizi bir “bilişim adası” hüviyetine taşıyacak, tüm sektörlerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın ve etkin kullanımını sağlamak amacıyla gerekli olan altyapının sağlanması hedefiyle ülkemiz Telekomünikasyon altyapısı ve hizmetlerinin Kamu-Özel işbirliği ile uluslararası standartlara uygun olarak yeniden yapılandırılmasını içeren Telekom Hamlesi’nde son aşamaya gelindi.

Oluşturulan politika çerçevesinde Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılarak, mülkiyetin devlet elinde kalacak şekilde işlevlerinin altyapı ve üstyapı şeklinde ayrıştırılacağı, altyapının, mobil ve sabit geniş bant internet hizmetlerinin ülke geneline yaygınlaştırılması, tüm haberleşme sağlayıcılarına eşit şartlarda ve adil şekilde arz edilmesi için yeniden yapılandırılmış Kamu Otoritesi tarafından işletileceği, üstyapının ise Kamu-özel ortaklığı çerçevesinde işletileceği bir model öngörülmektedir.

Çekirdek şebeke, erişim şebekesi, her türlü servis içeriği sağlayan aktif ve pasif cihazlar, ses ve very aboneleri ve benzeri bütün sabit üstyapı elemanlarının münhasırlığının Telefon Dairesi’nde kalması, üstyapıya ait tüm cihazların mülkiyeti Telefon Dairesi’nde olmak kaydıyla üstyapının modernize edilmesi amacıyla, hazırlanacak teknik şartnameler doğrultusunda belirlenecek olan gelir paylaşımı modeline göre Telefon Dairesi’nin işletme haklarının belirlenmiş sürede kendisine ortak alacağı tüzel bir oluşuma devredilmesi öngörülmektedir.

Altyapı değişimi ile ilgili ihale süreci 2020 yılı ilk çeyreği, Üstyapı dönüşümü ile ilgili ihale sürecinin ise 2020 yılı son çeyreği itibariyle start alması planlanmaktadır.

FREKANS İHALESİ

Hayata geçirilecek “Telekom Hamlesi” ile eş zamanlı olarak “Teknoloji Bağımsız Frekans İhalesi” hazırlıklarımız son aşamasına geldi. 2020 yılının ilk çeyreği içerisinde gerçekleştirmeyi planaldığımız 4G ve 5G frekans ihalesi ile ilgili ana taslak BTHK web sitesinde kamuoyu görüşüne sunulmuş durumundadır.

Frekans ihalesi kurum tarafından tespit ve tahsis edilen frekansların kullanılamsı kaydıyla, IMT standartlarında mobil elektronik haberleşme sisteminin kurulamsını, geliştirilmesini, işletilmesini ve sözleşme süresi sonunda Bakanlığa çalışır vaziyette bedelsiz olarak devredilemsini kapsar.

Frekans tahsisi 6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.

İhale kapsamında 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1,800 MHz, 2,100 MHz, 2,600 MHz ve 3,600 MHz frekans bandlarında toplam 13 ayrı paket belirlenmiştir.

ARAÇ MUAYENE İSTASYONU DÖNÜŞÜMÜ

Ülkemizdeki yetersiz araç muayene imkan ve kabiliyetlerinin daha da geliştirilmesi, halen sadece salon araçlarla sınırlı muayene imkanlarımızı tüm araç gruplarına ve bilhassa ağır vasıta sınıfı araçların da muayene edilebileceği bir seviyeye taşıyacak yeni ve çağdaş araç muayene sistemi kurma çalışmalarımızı tamamladık.

Kamu – Özel işbirliği modeli ile oluşturulacak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı denetiminde olacak yeni ve modern araç muayene istasyon şartnamelerini tamamlayıp özelleştirme komitesine sunduk.

2020 Yılı ilk çeyreği içinde ihalesi yapılacak sistem sonrasında ülkemiz ada genelinde 2 adet 5 kanallı, 2 adet 4 kanallı araç muayene istasyonu hayata geçirilecek ve motosikletlerden salon araçlara, otobüslerden kamyonlara kadar her türlü araç tipini bilgisayarlı muayeneden geçirebileceğimiz bir sisteme kavuşmuş olacak.

Randevu sistemi ile çalışacak yeni araç muayene yapısı aynı zamanda ilgili tüm birimlerle on-line entegre olacağından daireden daireye elde belge götürme zorunluluğu da son bulmuş olacak.

YENİ KKTC SÜRÜŞ EHLİYETLERİ

Gerek boyut, gerek güvenlik ögeleri, gerekse kullanılan araç sınıflandırmaları açısından standart dışı mevcut KKTC Sürüş Ehliyetlerimiz ile vedalaşıyoruz.

3 farklı güvenlik ögesi taşıyan, AB standartlarına uygun, dünyada kullanılan araç sınıflandırmalarına uyumlu yeni KKTC Sürüş Ehliyetlerinin tasarımı tamamlandı.

Yeni sürüş ehliyetlerimizin başvuru şeklini, basımını, dağıtımını çağdaşlaştıracak ve kolaylaştıracak bir uygulama biçiminin hayata geçirilmesi için de gerekli çalışmalar tamamlanmış olup, şartname hazırlığı bitme aşamasındadır. Yenilemelerde on-line olarak başvuru yapılabilecek, isteğe göre 3 iş günü içinde özel kurye ile adrese teslim edilebilecek, yeni sistem ile ilgili ihaleye de 2020 yılı ilk çeyreği içinde çıkabilmeyi planlıyoruz.”