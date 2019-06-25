Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, yabancı uyruklu ve üçüncü ülkelerden çalışmak için gelen insanların ülkede karşılaştıkları sıkıntıların ve suiistimallerin uzun zamandır gündemde olduğunu anlatarak “Bir yerde bir bataklık var, siz sivrisinekleri öldürmeye çalışıyorsunuz ama bataklık sürekli sivrisinek üretiyor” dedi

Meclis Genel Kurul toplantısında gündem dışı konuşan TDP Milletvekili Zeki Çeler “1 Mayıs’ta Yapılan Denetimlerin Takibi- İşçileri Unutmadık” başlıklı konuşma yaptı.

Kendi bakanlığı döneminde 1 Mayıs’ta yapılan denetimlerin çok tartışıldığını söyleyen Çeler, şu anda bakanlığın bu konudaki çalışmalarını öğrenmek istediğini kaydetti.

1 Mayıs’ta çalışanlara ek ödenek verilmesi gerektiğini söyleyen Çeler, bu konuda özel sektör çalışanlarının işverenlere hesap soracak noktada olmadığını bildiğini ancak açık olan işyerlerinin ihbarlar sonucu ilgili dairelere gönderildiğini anlatarak ilgili ödemenin yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi gerektiğini gerekirse uyarı ve cezai müeyyide uygulanması gerektiğini kaydetti.

Çeler, bu konunda denetimlerin en kısa sürede yapılmasını istedi.

Yabancı işçilerle ilgili bakanlığı döneminde yapılan çalışmalara değinen Çeler, ülkede ciddi şekilde insan ticareti yapan kesimler olduğunu dile getirdi.

Zeki Çeler, bunun önüne geçmenin en önemli yollarından birinin uluslararası cemiyetle iş birliği içinde çalışmak olduğunu kaydetti.

Yabancı işçi affıyla ilgili çalışma hakkında bilgi isteyen Çeler, polis denetimlerinde yakalanan ve kaçak işçi olduğu tespit edilen kişilere yapılan muamelenin doğru olmadığını dile getirdi.

Çeler, bu insanlara suçlu muamelesi yapmanın doğru olmadığını belirterek, “bu kişileri kim ülkeye getirdi, bu insanları kim kayıt dışına düşürdü” diye bakılması gerektiğini anlattı.

Zeki Çeler, bakanlığın sosyal medya hesaplarından yabancı dilde de duyurular yapılması gerektiğini dile getirdi. Çeler, insan tacirlerinin kendi bakanlığı döneminde sosyal medya üzerinde şahsına saldırılarda bulunduğunu anlattı.

Çeler insan ticareti yapanlar konusunda gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladı. Çalışanların haklarını bilmesi gerektiğini söyleyen Çeler bu konuda gereğinin yapılmasını istedi. Çeler, ülkedeki yabancıların çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve denetlenmesi gerektiğini söyledi.

SUCUOĞLU: “BİR YERDE BİR BATAKLIK VAR”

Çeler’i yanıtlamak üzere söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, yabancı uyruklu ve üçüncü ülkelerden çalışmak için gelen insanların ülkede karşılaştıkları sıkıntıların ve suiistimallerin uzun zamandır gündemde olduğunu anlattı.

“Bir yerde bir bataklık var, siz sivrisinekleri öldürmeye çalışıyorsunuz ama bataklık sürekli sivrisinek üretiyor” örneğini veren Sucuoğlu, bu işten rant elde eden şahıslara, ekiplere, şirketlerin üzerine cesaretle gitmek gerektiğini dile getirdi.

Bu konuda çeşitli çabalar sarf edildiğini ancak arzı edilen noktada olunmadığını kaydeden Sucuoğlu, yurt dışından gelen yabancılarla ilgili rakamların ortada olduğunu dile getirdi.

Kayıtlarda turist adı altında gelen kişilerin çalıştığının ortada olduğunu dile getiren Sucuoğlu, kendisinden önce başlatılan çalışmaları geliştirmeye çalıştıklarını anlattı.

“TAKİPÇİYİZ”

Tatillerde çalışma konusunda İş Yasası’nda yer alan maddelere işaret eden Sucuoğlu, Çeler’in bahsettiği ödemenin yatırılıp yatırılmadığının Temmuz’un ilk haftası netleşeceğini, kendilerinin de bu durumun takipçisi olacağını söyledi.

PRİMLERİ DÜZGÜN YATIRANLARA MÜKAFAT

Aftan yararlanacaklar ile yararlanamayacaklar arasında denge oluşturulması gerektiğini de söyleyen Sucuoğlu, aynı zamanda belli süre yanında çalışan personele primlerini düzgün yatıranlara mükafat verilebileceğini de aktardı.

Bu konuların hangi partinin iktidarda olduğu çok fark etmeksizin aynı hassasiyetle ele alınması gerektiğini dile getiren Sucuoğlu, bu konulara büyük önem verdiklerini vurguladı.

Bakan Sucuoğlu, önümüzdeki süreçte, bundan önceki dönemde gösterilen hassasiyetin gösterilmeye de devam edeceğini kaydetti.