banner411
banner69
Tashtemirov, korona günlerinde “Bahar” isimli heykelini beğeniye sundu
Tashtemirov, korona günlerinde “Bahar” isimli heykelini beğeniye sundu
8 0
Bolkan yardım için sahada
Bolkan yardım için sahada
190 0
 
Yağmurlu hava doğu bölgesinde etkili oldu
Yağmurlu hava doğu bölgesinde etkili oldu
71 0
Iniesta emekliye ayrılmayı düşünmüyor
Iniesta emekliye ayrılmayı düşünmüyor
57 0
Sanatçı İrina Lavrinenko, üretmeye devam ediyor
Sanatçı İrina Lavrinenko, üretmeye devam ediyor
17 0
KARINCALARDAN KURTULMANIN DOĞAL YOLLARI.
KARINCALARDAN KURTULMANIN DOĞAL YOLLARI.
445 0
Güney’de karantina bitiyor
Güney’de karantina bitiyor
128 0
banner440

Bin 500 TL’lik ücret desteği için 56 bin başvuru

banner27

Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında, bin 500 TL ücret desteğine şu ana kadar 56 bin başvuru alındı

Bin 500 TL’lik ücret desteği için 56 bin başvuru

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bin 500 TL’lik ücret desteği için şu ana kadar 56 bin başvuru alındığını kaydederek, hafta başından itibaren ödenmeye başlanacak destekle ilgili çalışmaları tamamlamak üzere İhtiyat Sandığı’nın bugün ve yarın açık olacağını söyledi.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamada bulunan Sucuoğlu, başvuruların 8 Mayıs Cuma gününe kadar alınacağını belirterek, sayının 60 bine ulaşmasını öngördüklerini dile getirdi.

Sucuoğlu, pazartesi listelerin bankalara gönderilmesini hedeflediklerini kaydederek, “Bizi yavaşlatan yanlış verilerdir” dedi.

Çalışma Bakanı, yurt dışına gidenler, ikinci maaş alanlar, bile bile formları hatalı dolduranlar olduğunu dile getirerek, bunların tespit edilmesinin ve elenmesinin zaman aldığını ifade ederek, İhtiyat Sandığı personelinin “özverili çalışmalarına” dikkat çekti.

“Amaç iş yaşamının devamını, ödemenin de gerçekten ihtiyaçlı kişilere yapılmasını sağlamak” diyen Sucuoğlu, KKTC’de ilk kez böyle bir uygulama olacağını, devletin parasının doğru şekilde kullanılması konusunda hassas olduklarını söyledi.

Sucuoğlu, Yerel İşgücünü Destekleme Fonu’nda ödemeyle ilgili 90 milyon TL’nin hazır olduğunu belirterek, hafta başından itibaren yapılacak ödeme konusunda hiçbir sorun bulunmadığını, pazartesi kamu da ödeneceğinden bankalarda yaşanabilecek yoğunluktan endişe ettiklerini söyledi.

17 Nisan’da uygulamaya konan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında, bin 500 TL ücret desteğine başvurular 20 Nisan’da başlamıştı.

Başvurular, işverenler tarafından ve www.ihtiyat.gov.ct.tr adresli resmi web sayfası üzerinden online yapılıyor.

Tüzük kapsamındaki çalışanlara ve işverenlere ödenecek bin 500 TL bankaya yatırılacak. 21 gün olan başvuru süresi 8 Mayıs’ta sona erecek.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.