Bin 500 TL'lik destek ödemeleri için tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu dünkü Meclis toplantısında 1500 TL'lik destek ödemelerinin ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih verdi.

Sucuoğlu, bin 500 TL’lik destek ödemesi konusunda açıklamada bulundu, şu ana kadar 49 bin 405 başvuru aldıklarını söyledi.

Sucuoğlu, başvuruların 60 bini bulacağını, ödemelerin peyder pey yapılacağını dile getirdi.

Emeklilerin bugün ödendiğini de anımsatan Sucuoğlu, bankaların önünde yığılmalar olduğuna dikkat çekti, vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Bin 500 TL’lik ödeme için 90 milyonun hazır olduğunu belirten Çalışma Bakanı, “Esas hedef 4 Mayıstan itibaren ödemelere başlamak. Çekincemiz kalabalık… Ödemeler arlıklarla olacak” dedi.

Çalışma Bakanı, dürüst iş insanları olduğunu ancak kendilerini üzen olaylara şahit olduklarını da söyleyerek, “Ülkemizde böyle vicdansızlıklarla karşılaşacağımızı tahmin etmiyordum” dedi.

Sucuoğlu, 4 aylık süre için işsizlik sigorta ödeneğinin bin 500 TL’ye düşürülmesinin nedenini anlatarak, “Primlerde ciddi bir gerileme olacak. Bunun sebebi kriz ve yurt dışına gidenler ve gidecek olanlar. 18 bin prim ödeyecek insan bir anda sistemden ayrılıyor” şeklinde konuştu.

Güney Kıbrıs’ta çalışanlarla ilgili de açıklamada bulunan Bakan Sucuoğlu, hiçbir yerden katkı almayanlarla ilgili çalışma yapıldığını ve kendisine iletildiğini aktardı.

Sucuoğlu, “Biz bu konuda çalışma hazırladık. Önergeyi Bakanlar Kurulu’na ileteceğiz. 2 bin kişi için sosyal hizmetler kaleminden bin TL ayda olacak şekilde ödeme talep ettik. Sadece güneyde çalışanlar değil, bu ülkede gün işleyip gün yiyen insanlar var. Büyükelçilikten de katkı istedik. Yazıyı bugün ilettik. İnşallah sayı 2 bin ile sınırlı kalır” şeklinde konuştu.

Destek ödemesi konusundaki düzenlemede yer alan ve sabahki konuşmalarda eleştirilen “KKTC vatandaşları 2 ay işten durdurulamaz” ifadesi konusunda açıklamada bulunan Sucuoğlu, “Ben hukukçu değilim. Sayın Erhürman’ın dediği gibi burada bir kavram karmaşası varsa bu giderilebilir” dedi.

İhtiyat Sandığı'nda 45 bin hesap olduğunu dile getiren Sucuoğlu, vatandaşların 12 Mayıs’tan itibaren ihtiyat sandığından kendi hesaplarından para çekebileceğini dile getirdi.