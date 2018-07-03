“Beyinlerdeki sınırlılıkları aşmamız gerek”

Başbakan Erhürman, beyinler içindeki sınırlılıkları aştıkları takdirde önlerinde katedebilecekleri önemli yollar bulunduğunu söyledi

Türkiye-KKTC İktisadi İlişkiler” konulu toplantıda konuşan Başbakan Tufan Erhürman, kendisinden önceki konuşmacıların Kıbrıs sorununu anarak konuşmalarını yürüttüklerini, kendisinin ise konuşmasını “statüko” kelimesi üzerinde kurmak istediğini kaydetti.

Statükonun Kıbrıs’ın iki tarafında yaşayan halk ve yönetimleri arasında, sosyal ve ekonomik kalkınma alanlarında Kıbrıslı Türkler aleyhine bir dengesizlik oluşturduğunu ifade eden Erhürman, 1974 sonrasında TC yönetimleri ile KKTC yönetimlerinin ciddi çabalar ortaya koyduklarını, 1974’ten bugüne ciddi bir fark olduğunu ancak sosyal ve ekonomik kalkınma açıcından arzu ettikleri noktaya gelebilmiş olmadıklarını belirtti.

“İLERİYE DOĞRU BAKMANIN VAKTİ”

Bunun sorumlulukların kimlere paylaştırılabileceğini, nerelerde hata yapıldığının tartışılabileceğini dile getiren Erhürman, belki de geriye doğru düşünmek yerine ileriye doğru bakmanın vakti olduğunu söyledi.

Sosyal ve ekonomik kalkınma açısından en azından güneyle olan dengesizliği hızla giderecek çözüm formüllerinin nasıl üretilebileceği üzerinde çalışma yapmak gerektiğini belirten Başbakan Erhürman, “Ya da oraya da çok da fazla bakmadan kendi içimizde sosyal ve ekonomik kalkınma açısından nasıl ilerleyebileceğimize bakacağız” diye konuştu.

Dillerinde pelesenk olan kelimelerle izolasyonlardan ya da ambargolardan bahsedilebileceğini dile getiren Erhürman, bir takım sıkıntılar yaşandığını, bir takım sınırlılıklarla karşı karşıya olunduğunu ama burunlarının dibinde tarihsel, sosyal kültürel bağlarının son derce güçlü olduğu bir Türkiye Cumhuriyeti bulunduğunu, doğru yöntemleri ve doğru formülleri üretebilirlerse karşı karşıya oldukları sıkıntı ve sınırlılıkları önemli oranda aşabileceklerini söyledi.

“BEYİNLERİMİZİN İÇİNDE SINIRLILIKLAR…”

Hukuki sınırlılıklar ve uluslararası ilişkiler anlamındaki sıkıntılara ek olarak beyinlerin içinde de sınırlılıklar olduğunu kaydeden Erhürman, beyinler içindeki sınırlılıkları aştıkları takdirde önlerinde katedebilecekleri önemli yollar bulunduğunu dile getirdi.

Başbakan Erhürman, bu yolları TC hükümetleri ve ilgili kurumlarıyla birlikte olurlarsa çok daha hızlı ve kolay aşabileceklerini de belirtti ve bugün yapılan toplantının bu yüzden kendisi için çok önemli olduğunu kaydetti. Erhürman, bugünkü toplantının daha önce yapılan ve akamete uğrayanlarla aynı kadere uğramamasını umduğunu da ifade etti.

“SOSYAL VE EKONOMİK KALKINMA ALANINDA ACİL SEFERBERLİK”

Göreve geldikleri ilk günden itibaren “Bizim acil bir seferberliğe, sosyal ve ekonomik kalkınma alanında bir seferberliğe, bu seferberliği birlikte paylaşmaya ihtiyacımız var” dediklerini, hatırlatan Erhürman, bu seferberliği başlatmak konusunda ülkeyi yönetenlere büyük iş düştüğünü ama ülkedeki çeşitli sektörlere, kurumlara ve sivil toplum örgütü ile sendikalar da büyük iş düştüğünü vurguladı.

“YA BİRLİKTE YA DA O TAŞ ELİMİZİ EZER, TAŞI KALDIRAMAYIZ”

Erhürman, “Ya hepimiz birlikte elimizi, taşın altına koyarız ve taşı kaldırmaya çalışırız, ya da tek tek ellerimizi taşın altına koymaya çalışırız ve o taş hepimizin ellerini ezer ve o taşı yerinden kıpırdayamayız” diye konuştu.

İş dünyası temsilcileri ile “menfaat çatışması olduğu kaydedilen diğer sektör” temsilcileriyle bir araya gelip, yatırım iklimini arzu ettikleri noktaya taşımalarına başta bürokratik olarak nelerin engel olduğunu tespit etme çağrısında bulunan Başbakan Erhürman, hızla yatırım iklimini nasıl iyileştirebilecekleri, nasıl daha kaliteli ve ihtiyaç durulan alanlarda yatırım yapabilecek yatırımcı çekebileceklerini, engeller varsa bunların nasıl ortadan kaldırılabileceği konularını görüşmeleri gerektiğine işaret etti.

“HALK OLMANIN EN TEMEL PSİKOLOJİK BİRLEŞENİ ‘BU İŞİ YAPABİLİRİZ’ DUYGUSUNA SAHİP OLMAK”

Kıbrıs Türk halkının sosyal ve ekonomik anlamda arzu ettiği noktaya gelememesinin ve statükonun bir de psikolojik sonuç yarattığını kaydeden Erhürman, bunun özgüven sorunu olduğunu, bu sorunu hep birlikte aşmakla yükümlü olduklarını, halk olmanın en temel psikolojik birleşeninin “bu işi yapabiliriz” duygusuna sahip olmaları olduğunu kaydetti.

Bu duyguya sahip olmanın ancak başarı hikayeleri üretilmesiyle mümkün olduğunu ifade eden Başbakan Erhürman, bu başarı hikayelerinin bir çok yerde bireysel anlamda üretildiğini ancak artık ihtiyaç durulanın bunu toplumsan bir başarı hikayesine dönüştürmek, “Kıbrıslı Türkler, şunu da yapabilir, bunu da başarabilir” duygusun halkta yaratmak olduğunu vurguladı.

Bunun için Türkiye Cumhuriyetine çok ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Erhürman, Türkiye’nin KKTC’nin dünyaya açılan dev bir penceresi ve KKTC için büyük bir şans olduğunu ifade etti.



