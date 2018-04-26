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Beş aydır ek mesai ödemesi yok

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Kamuda Aralık 2017’den beridir hiçbir ek mesai ödemesi yapılmadı. Sendikalar, Maliye Bakanlığı’nı göreve çağırdı

Beş aydır ek mesai ödemesi yok
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, ek mesai ödemeleri konusunda Maliye Bakanlığı’na, “yasaya uygun hareket edin” çağrısı yaptı.
Yazılı bir açıklama yapan Bengihan, kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için günlük çalışma saatleri dışında çalışmayı gerektiren nitelikteki  görevleri yerine getiren kamu görevlilerine 7/1979  sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nda  belirtilen kurallar çerçevesinde ek mesai ödeneği verildiğini anımsatarak, şunları kaydetti: 
“Yasanın ek mesai ödeneği hakkını düzenleyen 27. maddesinin 4. fıkrasının ‘Ek çalışma ödeneği, ücret dışında herhangi bir yolla karşılanamaz ve en geç bir ay içinde ödenir’ demesine  rağmen Maliye Bakanlığı Aralık 2017’den  beridir hiçbir ek mesai ödemesi yapmamıştır. 
Bakanlık yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde  teknik bir sıkıntı nedeniyle ödemelerin yapılmadığı tarafımıza söylenmiştir.
Sendikamız, konuyla ilgili hiçbir resmi  açıklama yapılmamasını  yasa tanımazlık ve ciddiyetsizlik olarak değerlendirirken, Maliye Bakanlığı’nı yasalara uygun hareket etmeye davet eder.”


KAMU-SEN

Öte yandan  Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), kamudaki ek mesai konusunda Maliye Bakanlığı tarafından nokta konulup, mesailerin zamanında ve yasalara uygun şekilde ödenmesini talep etti. 

Kamu-Sen’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için günlük çalışma saatlerinin dışında çalışmayı gerektirecek görev  durumlarının yerine getirilebilmesi için kamu görevlilerinin 7/1979 sayılı kamu görevlileri yasasında belirtilen kurallar çerçevesinde ek mesai verilir. Bu bağlamda ek mesai ödeneğini düzenleyen yasanın 27. maddesinin 4. fıkrası ek çalışma ödeneği, ücret dışında her hangi bir şekilde karşılanamaz, angarya çalıştırılamaz ilkesine dayalı olarak  en geç 1 ay içerisinde ödenir. Bakanlık yetkilileri ile yapmış olduğumuz görüşmelerde henüz sonuç alınamaması üzücü ve düşündürücüdür.”

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