Belirsizlik artıyor

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:
“Ayşe tatile çıktı.” Fırat’ın Doğusuna yönelik Barış Pınar’ı hareketi dün saat 16:00 itibarı ile başladı. Vatan savunması için çarpışan Mehmetçiklerimizin Allah yardımcısı olsun
- Suriye'nin kuzeyini terör örgütlerinden temizleyerek güvenli bölge kurulması ve takriben Türkiye’de 2 milyon Suriye vatandaşını ülkelerine geri yerleştirilmesini hedefleyen harekatın dün 16:00 sularında Resulayn'daki YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladı. Türk Silahlı Kuvvetler ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusuna yönelik kara harekatı da Tel Abyad'dan gece geç saatlerde devam etti
- Haliyle, belirsizlik ve riski sevmeyen mali piyasaların son günlerde tepkisini finansal piyasalar çerçevesi ve işleyişi bağlamında normal karşılamak gerekiyor
- Hafta başından bu yana jeopolitik risklerin ağırlığını üzerinde taşıyan TL ve TL cinsi yatırım araçları, dün ilave değer kaybına maruz kaldı
- TL’nin dolar karşısında değer kaybını temel belirleyici faktör olması nedeniyle alternatif piyasalarda da satış baskısı görüldü. Borsa günü %2 düşüşle tamamlarken, bankacılık endeksinde düşüş daha belirgin bir hal alarak %3’e vardı. Bankacılık endeksinde düşüş son 7 günde %12 olduğunu hatırlatalım.
- USD/TRY kurunda, öncesi ve sonrası gece ve gündüz kadar farklı bir bölge olarak görülen 5,85 seviyesi dün günün son işlem saatlerinde yukarı yönlü aşılırken, gecelik kapanışın da 5,8740 seviyesinden olduğunu görüyoruz (yaklaşık dört ayın en yüksek gün içi seviyesi)
- Piyasa duyumlarımıza göre, USD/TRY kurunda, günlerdir 5,85 seviyesindeki teknik bölgeyi müdafaa eden kamu bankaları (Reuters haberine göre son 3 günde kabaca 3,5 milyar dolar sattılar) dün günün ilerleyen saatlerinde 5,85’i daha fazla müdafaa edemedi. Teknik manada, 5,85 seviyesinin üzerinde yaşan gecelik kapanış ardından piyasanın alıcıların kontrolüne geçtiğini söyleyebiliriz. Ara bir seviye olan 5,89 ve 5,95 ardından formasyonun hedef bölgesi 6,04 olarak görülüyor
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