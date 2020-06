Çağ-Sen ve Belça Ltd arasında, yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesine ek protokolle Belça çalışanlarının maaşlarına artış yapıldı

Çağ-Sen ve Belça Ltd arasında, yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesine ek protokol imzalandı. Protokolle, Çağ-Sen üyesi Belça Ltd.çalışanlarının maaşlarına artış getirildi.

Çağ-Sen’den yapılan açıklamaya göre, yeni maaş düzenlemesi 1 Temmuz 2020’den itibaren yürürlüğe girecek ve tüm çalışanlara eşit maaş artışı uygulanacak. Buna göre bir yıllık çalışanın brüt maaşı 4 bin 020 TL, en kıdemli çalışanın brüt maaşı ise 5 bin 720 TL olacak.

İşveren tarafı adına Belça Ltd. Genel Müdürü Berkem Öztuğ ve işçi tarafı adına Çağ-Sen Başkanı Mehmet Davulcu’nun imza koyduğu törende konuşan Berkem Öztuğ, her işletmede olması gerektiği gibi Belça Ltd. için çalışanların emeğinin en önemli değer olduğunu söyledi.

Çalışanların emeği ve özverisi olmadan hiçbir işletmenin ayakta kalamayacağına inandıklarını belirten Belça Ltd. Genel Müdürü Berkem Öztuğ, bu düşünceden hareketle çalışanların haklarını vermek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi.

İmza töreninde konuşan Çağ-Sen Başkanı Mehmet Davulcu ise, her geçen gün biraz daha daralma eğiliminde olan piyasa koşullarına karşın sendikanın taleplerine olumlu yaklaşan Belça Yönetimine teşekkür ettiklerini söyledi.

Salgın nedeniyle toplum olarak evlerde yaşamak zorunda kalınan devrede Belça Ltd. Yönetiminin çalışanların iş güvenliğine ve sağlığına büyük önem verdiğini gözlemlediklerini ifade eden Çağ-Sen Başkanı Davulcu, o dönemde çalışanlarına maaşlarına ilaveten ek ücret veren tek işletmenin Belça Ltd. olduğunu gerçeğini not ettiklerini söyledi.

Özel sektör çalışanlarına da seslenen Çağ-Sen Başkanı, özellikle market ve pazarlama sektöründe çalışanları bu sektörde örgütlü ve tecrübeli sendika olan Çağ-Sen’de örgütlenmeye davet ettiklerini belirtti.