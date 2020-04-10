Beklenen haber geldi. IMF: Türkiye dahil her üyemizle yapıcı temaslarımız var

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
- Bültenlerimizde, son günlerde IMF’den sıklıkla söz ediyoruz. Hatırlanacağı üzere, piyasaların imdadına yetişen FED, repo ve swap imkanı dahilinde, elinde ABD tahvili bulunan ülkelere dolar ihtiyaçlarını gidermek için yeni pencereler açmıştı.
- Lakin, Türkiye gibi, elinde teminat olarak verecek yeteri kadar ABD tahvili bulunmayan ülkelerin de bu sefer imdadına IMF yetişti.
- Tutarı 1 trilyon dolar büyüklüğünde olan kısa vadeli likidite imkanını, tabir caizse, Türkiye’nin ihtiyaçları bağlamında tam anlamı ile ‘biçilmiş kaftan’ olarak yorumladık ve bu gelişmenin yakın bir zamanda gündemin bir numarası olacağını günlerdir paylaşıyoruz.
- Nitekim, dün, IMF Başkanı Georgieva’dan bu kapsamda bir açıklama geldi. Georgieva, “Türkiye dahil her üyemizle yapıcı temaslarımız var" dedi. Bu şekli ile bakıldığında, her ne kadar altı dolu olarak görülmese de, dünyada son günlerdeki iyimserliğe ayak uyduramayan Türk mali piyasaları üzerine adeta güneşi doğurdu.
- Günlerdir, USD/TRY kurundaki yükselişe inanmadığımızı belirterek düşüş beklediğimizi, gönlümüzün TL’den yana olduğunu paylaşıyoruz. Nitekim, dün sabah saatlerinde 6,79 seviyelerinin kıyısına kadar yürüyen USD/TRY kuru, IMF Başkanı’nın açıklamaları ile 6,62 seviyesine varan bir düşüş sergiledi.
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