Bekle ve göre geçen Türk Mali piyasalarında yeni pozisyon alma isteği zayıf

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:

Avrupa Merkez Bankası ardından ABD Merkez Bankası FED’in de yumuşak bir görüntüye geçmesi, yakıtını adeta ucuz ve bol paradan alan küresel piyasaların yüzünü güldürdü

İşin komik tarafı, ABD ve Avrupa’da parasal sıkılaştırma ve faiz artırımı olacağı beklentisiyle başladığımız ve adeta 2-3 faiz artırımının fiyatlanması ile devam eden yıl, aniden yerini parasal gevşeme ve faiz indirime terk etti

ve adeta 2-3 faiz artırımının fiyatlanması ile devam eden yıl, aniden terk etti Her ne kadar ABD ekonomisine yönelik açıklanan makroekonomik veriler, ekonomik aktivitenin yolunda olduğuna işaret etse de, FED proaktif davranarak, ticaret savaşlarının küresel büyüme üzerinde baskı kuracağını ve bunun da ister istemez ABD ekonomisini yavaşlatacağı hatta resesyona sokacağı beklentisi ile politika tonunu değiştirdi

ve bunun da ister istemez beklentisi ile politika tonunu değiştirdi FED’in elbette parasal sıkılaştırmaya gitmeyeceği, faiz oranlarını indireceği beklentisi, gelişmekte olan ülke para birimleri için büyük bir fırsat olarak görülüyor. Likidite koşullarının esnek seyretmesi, büyüme için sıcak para ve krediye ihtiyaç duyan gelişmekte olan ülkeler açısından önemli bir gelişme . Önde gelen merkez bankalarının rota değiştirmesini bu minvalde iyi okumak gerekiyor

FED’in parasal sıkılaştırmayı ertelemesi, Avrupa Merkez Bankası’nın ise parasal genişlemeye devam edilebileceğini ve her ikisinin de 2019 yılı için faiz indirebileceklerini açıklamış olmaları dün risk iştahını fitilini ateşledi : Borsalarda yeni alımlar ile tüm dünya yeşil renge boyanırken, gelişmekte olan ülke para birimleri ise ralli yaptı

: Borsalarda yaptı USD/TL kuru açısından, uzun bir süredir acele edilmemesi gerektiğini, havanın olumlu takvim etkisi ile TL lehine döndüğünü ve kurun da gevşeme eğiliminde olduğunu paylaşıyoruz . Bu bağlamda, son günlerde 5,85 seviyesinin geçilmesi ile ilk etapta 5,7950 devamında ise 5,71 seviyesinin test edileceği yönünde beklentimizi paylaşmıştık

ve kurun da . Bu bağlamda, son günlerde 5,85 seviyesinin geçilmesi ile ilk etapta 5,7950 devamında ise 5,71 seviyesinin test edileceği yönünde beklentimizi paylaşmıştık Dün havanın olumluya dönmesi ile USD/TL kuru 5,73 seviyelerine varan bir geri çekilme kaydetse de, günün ikinci yarısında Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yabancı gazetecilere yaptığı açıklamalarda yer alan faiz indirimi talebi içeren açıklamalar , TL ve TL cinsi varlıklar üzerinde sert bir dalgalanma yaşanmasına neden oldu.

, TL ve TL cinsi varlıklar üzerinde sert bir dalgalanma yaşanmasına neden oldu. TCMB Rezervleri

TCMB verilerine göre, brüt döviz ve altın rezervleri 14 Haziran ile biten haftada 1 milyar dolar artarak 97,4 milyar dolar ile son 2,5 ayın en yüksek seviyesine geldi.

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