BDDK, TL’nin yurtdışına akışını daha da engelledi!

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun para piyasa analizi şöyle:
- BDDK, dün gece saatlerinde aldığı ani bir karar ile, yurtdışına TL akışını daha da sınırlandırdı. Bankaların, her ne suretle olursa olsun, yurtdışına TL vermesini, özkaynaklarının %0,5'i ile sınırlandırıldı.
- BDDK’nın dün almış olduğu karar, yurtdışına TL akışını engelleyip döviz talebini sınırlandırmayı amaçlasa da, 2018 kur krizinden bu yana alınan bu tip önlemlerin pek de işe yaradığını söylemek güç. Dahası, karar, düzgün çalışan bir sistemin işleyişini olumsuz etkileyerek döviz talebini daha da tırmandırabilir. Yasaklamalar her daim ters tepki vermiştir.
- Küresel mali piyasalar dün iyimser bir günü geride bıraktı. Bir tarafta devletlerin COVID-19 izolasyonlarını gevşeteceği beklentisi, öte yandan küresel para otoritelerinin devam eden destekleyici duruşu ve haliyle ekonomik aktivitenin hareketlenmesi ile serbest düşüşünü durduan petrol, iyimserliği destekliyor.
- Dün, virüs krizine karşı, önde gelen Merkez bankalarının almış olduğu genişleyici adımlara ilk tepki Alman Yüksek Mahkemesinde geldi. Mahkeme, Avrupa Merkez Bankası’nın tahvil alımlarında (parasal genişleme) yetkisini aştığı yönünde karar vererek geri adım atması için 3 ay süre tanıdı.
- Bu gelişmeyi hem ortak para birimi EUR, hem de AB'nin birliğini açısında tehlikeli olarak yorumluyoruz. Virüsün kaldırdığı toz bulutu oturunca, İngiltere’nin izlediği yola mesela İtalya ve İspanya gibi ülkelerin de girme olasılığı azımsanmayacak kadar yüksek görünüyor. EUR/USD paritesinde 1,0830 seviyesine dikkat edelim (bakınız grafik).
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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