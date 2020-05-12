BDDK gösterdiği ‘kırmızı kartı’ geri aldı

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun para ve piyasa analizi şöyle:
- Haftanın ilk iş gününü, küresel mali piyasalar sakin bir seyirle tamamladı. Hem içerde, hem de dışarda fiyat boylarının kısaldığını, temkinli iyimserliğin ise ön plana çıktığını gördük.
- İçerde 3 haber ön plana çıkarken, dışarda ise petrol ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
- BDDK, Perşembe günü aldığı karar ile, yurt dışı merkezli üç bankaya bir bacağı TL olan işlemlerde yasak getirmişti. BDDK dün, BNP Paribas, Citibank ve UBS'e getirdiği yasağı kaldırdığını açıkladı. Gerekçe olarak da üç bankanın TL yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtti.
- Son 2 gündür, dikkate getirdiğimiz teknik bir seviye olan 7,09 etrafında salınan USDTRY kuru, geceyi 7,06’lı seviyelerde tamamladı. 7,09’nu altında kapanışları önemsiyor ve USDTRY kurunda aşağı yönlü seyre ihtimal veriyoruz (bakınız grafik).
- Bültenlerimizi okuyan değerli yatırımcılar, nereden alınırdan ziyade nereden satılır sorsuna cevap aradığımızı ve geçen hafta bu sorunun da cevabını verdiğimizi biliyorlar.
- TÜİK tarafından açıklanan işsizlik oranı, her ne kadar bugün itibarı ile bayat bir veri olsa da, alt bileşenleri itibarı ile dikkatle takip edidli: İşsizlik oranı bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak %13,6 oldu. Son 7 ayda, işgücü 2,2 milyon, istihdam 1,8 milyon azaldı. Yani, işsizlik oranı yükselmese de bu kadar sayıda insan iş aramaktan vazgeçmiş (bakınız grafik).
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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