BDDK Aktif Rasyosu ve TCMB swap haberleri ile renklenen haftasonu

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun piyasa analizi şöyle:
- Haftanın son iş gününde, küresel mali piyasalarda risk iştahının toparlandığına şahit olduk.
- ABD Başkanı Trump’ın kademeli de olsa koronavirüse yönelik uygulanan izolasyonu gevşeteceği yönünde açıklama, piyasalara destek çıktı.
- Ekonomik aktivitenin yavaş da olsa yeniden çalışmaya başlayacak olması, normalleşmenin ilk sinyali olarak algılanarak hisse senedi endekslerinde alımları tetikledi.
- Öte yandan, Gilead ve Moderna şirketlerinin pandemiye karşı ilaç çalışmaları da umut verici bir gelişme olarak küresel piyasaların yüzünü güldürdü.
- Bu iki gelişmenin yansıması kendisini hisse senedi endekslerinde gösterdi: Avrupa borsa endekslerinde yükseliş %4'e; ABD’de ise %3’e vardı.
- Risk algısının iyileştiği teyit edilince, olan sarı metale oldu. Geride bıraktığımız hafta onsu 1,746 dolar ile son yılların rekorunu kıran altın, artan risk iştahı ve haliyle gerileyen güvenli liman ihtiyacı nedeniyle 1,670 dolar seviyesine kadar gevşedi.
- Kısa vadede sert bir yükseliş kaydetmiş olan altında aşağı yönlü düzeltmenin devam edeceğini düşünüyoruz. Senaryo analizimin için aşağıdaki grafiğimizi incelebilirsiniz.
- Türk mali piyasaları da, Cuma günü olumlu havadan nasiplenmeye çalıştı. Küresel borsaların ralli yaptığı günde, BIST100 endeksi günü %2 primli tamamlarken, USD/TRY kuru, Cuma günü sabah saatlerinde test ettiği 6,95 seviyesinden günün ikinci yarısı 6,83 seviyesine kadar gevşese de, kazanımlarını koruyamayarak günü 6,93 seviyesinden tamamladı.
- Haftasonu ise Türk Mali piyasalarını ilgilendiren önemli gelişmeler yaşandı. Hatırlanacağı üzere, Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Maliye Bakanı Sn. Albayrak, özel bankaları, koronavirüs ile mücadelede yeteri kadar kredi vermedikleri için sert bir şekilde eleştirmiş, “iyi bir sınav vermediklerini” belirtmişlerdi.
- Bu minvalde, kamu ve özel banka ayrımı yapılmasından duydukları moral bozukluğunu BDDK ile toplantı düzenleyerek dile getiren özel bankalara, BDDK haftasonu yeni bir düzenleme ile geri dönmüş oldu.
- BDDK, bankaların aktif rasyosu için bir düzenlemeye gitti ve bu düzenlemeye uyulmaması halinde de yaptırım uygulayacağını açıkladı. Ortaya konulan formülü incelediğimiz zaman, BDDK’nın bankalara kredilerinizi büyütün dediğini görüyoruz.
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