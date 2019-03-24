“Bazı sektörler durma noktasında”

İş Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen, bazı sektörlerin durma noktasına geldiğine, bazılarının da küçülerek yaşamaya çalıştığına dikkat çekti

İş Kadınları Derneği, “2018’in Getirdikleri ve Götürdükleri, 2019’dan Ne Bekliyoruz” konulu panel düzenledi.

Panelde, İş Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen ile Başbakan Tufan Erhürman birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından panele konuşmacı olarak davet edilen Vargın Varer-2018’den gelen ve 2019’da bizi bekleyen fırsatlar/yükler; Mustafa Besim-Krizi fırsata çevirmek! Ekonomik politikalar ne olmalıdır; Evren Erk- Kriz & Özel Sektör; Dizem Ertaç Varoğlu- Makroekonomik politikalar ve sürdürebilirlik: Kuzey Kıbrıs ekonomisinde modellemenin önemi; Fatma Güven Lisaniler- Krizden daha eşitlikçi sürdürülebilir bir sosyo-ekonomik yapı yaratmak. Kuzey Kıbrıs ekonomisinin sosyo-ekonomik yapısı/Krizlerin sosyo-ekonomik yapı üzerindeki etkisi. Dönüşüm fırsatları konularında birer konuşma yaptı.

Panelin sonunda interaktif soru/cevaplar yer aldı.

İlk konuşmayı yapan İş Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen, ekonomik istikrar ve sürekliliğin iş insanları açısından önemine vurgu yaptı.

Geçmiş yıldan süren ekonomik krizin devam ettiğini, işletmelerin, kişilerin ve hükümetin bir kısım tedbirler aldığını ve alınmaya devam edeceğini dile getiren Ekingen, bazı sektörlerin durma noktasına geldiğini, bazılarını da küçülerek yaşamaya çalıştığını söyledi.

Dövizdeki artıştan kaynaklanan krizde bazı sektörlerde Güney’ye göre avantajlı duruma düşüldüğünden dolayı hareketlilik yaşandığını da dile getiren Ekingen, ekonomilerin istikrarlılığı ve sürekliliğinin önemine vurgu yaptı.

Zaman zaman yaşanan iniş çıkışların kalıcı etkiler bıraktığını da dile getiren Ekingen, Derneğin amacının, ülkede ekonomik olarak daha güçlü kadınlar yaratmak, ülkenin ekonomisine katkıda bulunmak ve ülkenin ekonomisini büyütmek olduğunu kaydetti.

Ülke ekonomisi büyürken daha çok kazanmayı hedeflediklerini, daha fazla yatırım olmasını hayal ettiklerini, daha çok üretim olmasını düşündüklerini dile getiren Ekingen, kazancın da çalışanı ile hakça eşit şekilde bölüşen bir ülke düşündüklerini kaydetti.