Basel Holding’e finansta mükemmeliyet ödülü

Kıbrıslı Türk Tahsin Gür’ün küresel başarısı dünya basınında

Avrupa’nın önde gelen girişim sermaye gruplarından Basel Holding, farklı ülkelerde art arda faaliyete geçirdiği yatırımlarının yanı sıra etkili ve stratejik finansal yönetim vizyonuyla da başarılara imza atıyor

Basel Holding CFO’su Kıbrıslı Türk Tahsin Gür, Acquisitions International (AI) ve Continuing Professional Development (CPD) işbirliğiyle hazırlanan ‘En Etkin 50 CFO’ listesinde yer aldı.

İngiltere merkezli AI tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen “Avrupa’nın En Etkin Finans Liderleri Araştırması” sonuçlandı.

Etkili ve verimli risk yönetimi ile CFO’ların rolüne odaklanan araştırmada, performansı ve başarısıyla dikkat çeken 50 CFO arasında Basel Holding CFO’su Tahsin Gür de yer aldı. Avrupa’nın En Etkin 50 CFO listesinin dokuzuncusunda, belirlenen binin üzerinde organizasyon; ciro büyüklüğü, aktif büyüklüğü, çalışan sayısı, son dört yıllık kâr büyümesi, nakit yaratma kapasitesi, organizasyonun sektördeki itibarı yönlerinden analiz edildi. En başarılı finansal performans gösteren 400 şirketin CFO’ları belirlendi. Danışma Kurulu’nun oylama ve değerlendirmeleri sonucu Avrupa’nın en etkin 50 CFO’su listesi ortaya çıktı.

İştirakleri Jova Digital, JuiceBot, Duuple’ın yanı sıra Corpayss gibi projelerle adından söz ettirmekte olan Basel Holding CFO’su Tahsin Gür; Acquisition International (AI) işbirliği ile hazırlanan ‘Seçkin CFO’ listesinde yer aldı. Gür’e ödülü, 18 Haziran’da gerçekleştirilen CFO Excellence Summit 2019 kapsamında düzenlenen ödül töreninde takdim edildi.

CFO’ların yeni dünyada artmakta olan önemi hakkında açıklamalarda bulunan Tahsin Gür; “Yurtiçi ve küresel belirsizlik ortamında piyasaları ve yatırım enstrümanlarını analiz etmek her zamankinden daha zor. Sürdürülebilir rekabet, dijitalleşme ile birlikte hız, uyum ekseninde güçlü bir risk yönetim stratejisi gerektiriyor. Risk yönetimini etkin bir savunma mekanizmasının ilerisine değer odağına taşıyan şirketler rekabette öne çıkıyor. Risk ekosisteminin yetkinlik kümesi olarak tanımlanan CFO (Chief Financial Officer) fonksiyonuna şüphesiz bu süreçte çok iş düşüyor.” dedi.

Tahsin Gür “CFO'lar artık finans koltuklarında kalmayıp ofislerinin dışına çıkarak operasyonel sorumluluklar da üstleniyorlar. Bu da onları CEO pozisyonları için mükemmel adaylar haline getiriyor. CEO'luğa geçişi sağlayan CFO'lar, halihazırdaki yetkin finansal yetkinliklerini, operasyonel yönetim güçleriyle birlikte güçlendirerek bu pozisyon için en ideal yetenek setini tamamlamayı başaranlar olacaktır. CFO'luktan CEO'luğa kariyer yolunun bu açıdan çok daha netleştiğini söyleyebiliriz.” diye konuştu.

Basel Holding CFO’su Tahsin Gür, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu konuda özellikle geçmekte olduğumuz zorlu dönemde borç yapılandırması, uluslarası piyasalardan kaynak bulunması, şirket birleşmeleri ve satın almaları gibi konularda CFO'ların kabiliyetine fazlasıyla ihtiyaç duyulmakla birlikte organizasyonların liderliğinin bir parçası olarak; CFO'ların yönetişim, uyumluluk & kontrol ve iş etiğine ilişkin geleneksel yönetim sorumluluklarını yerine getirerek "iş ortaklığı" kapasitesinde stratejik ve operasyonel karar verme desteklerini arttırmaları beklendiği yorumunu yapıyor.

Yüzleri geleceğe dönük organizasyonlarda, CFO işlevi, işlemsel ve maliyet verimliliği odağından ziyade, artan bir şekilde katma değer sağlayan stratejik odağa doğru ilerlemektedir. Günümüz CFO'ları ise bu eğilimin farkında olarak yetenek setlerini bu doğrultuda geliştirmek için çaba sarf etmekte. Halka açılma, satış, satın alma ve birleşme, global piyasalarda borçlanma senaryolarında üstlendikleri kritik sorumluluklar CFO'ların stratejik konularda daha fazla söz sahibi olma iddialarını güçlendiriyor.”

Haziran 2017’te Basel Holding’e katılan Tahsin, o tarihten bu yana Basel Holding CFO’su olarak görev yapıyor.

Avrupa’da yapılan en büyük reel sektör yatırımlarının proje finansmanı anlaşmalarının yapılandırılması ve sonuçlandırılması; Amerika Birleşik Devletleri’ndeki teknoloji girişimlerinin finansmanı ve uluslararası yatırım bankaları ile yapılan finansman anlaşması süreçleri yönetimi gibi stratejik ve yüksek profilli işlemlerini üstlenen Gür, halihazırda Basel Holding’in grup şirketleri arasındaki entegrasyon ve sinerjiyi artıracak bir dönüşüm projesine de öncülük ediyor.