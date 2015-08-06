Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü, 2014 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYİH) yüzde 4.8 arttığını açıkladı. Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül...

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü, 2014 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYİH) yüzde 4.8 arttığını açıkladı.

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, bir yıl içinde üretilen mal ve hizmetlerin parasal ifadesi olarak tanımlanan GSYİH’nin 2014’te cari fiyatlarla 8 milyar 858 milyon TL olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Muhtaroğlu, GSYİH’nin sabit fiyatlarla 2013’e göre yüzde 4.8 arttığını, kişi başına 15 bin 349 TL’den 16 bin 078 TL’ye yükseldiğini, cari fiyatlarla ise yüzde 16.5 ’lik artışla 7 milyar 606 milyon TL’den 8 milyar 858 milyona çıktığını belirtti.

Bir yıl içinde vatandaşlar tarafından üretilen mal ve hizmetlerin parasal ifadesi olarak tanımlanan GSMH’nin (Gayri Safi Milli Hasıla) ise 2013’e göre cari fiyatlarda Türk Lirası bazında yüzde 16.6 arttığının hesaplandığını ifade eden Muhtaroğlu, ABD Doları bazında ise yüzde 1.6 oranında artışla, 3 milyar 969 milyon dolardan 4 milyar 31 milyon dolara çıktığını kaydetti.

Muhtaroğlu, nüfus projeksiyonundaki artıştan dolayı, kişi başına düşen GSMH’nın 2013’e göre yüzde 1.3 azalarak 15 bin 302 dolar’dan 15 bin 109 dolar’a düştüğünü de kaydetti.

SEKTÖREL BAZDA RAKAMLAR

Sektörler itibarıyla ise 2014 yılında sabit fiyatlarla en yüksek büyümenin yüzde 8.8 lik oranla Serbest Meslek ve Hizmetler sektöründe kaydedildiğini ifade eden Muhtaroğlu, bunu yüzde 8.5 ile Sanayi ve Ticaret-Turizm sektörlerinin takip ettiğini; yüzde 4.5 ile inşaat sektörü ve yüzde 0.1 ile Kamusektörünün de küçülme gösteren sektörler olduğu belirtildi.

SEKTÖRLERİN GSYİH’DAKİ PAYI

Ödül Muhtaroğlu, 2014 yılında sektörlerin GSYİH içerisindeki paylarına bakıldığında, tarımınyüzde 8.2, sanayi yüzde 9.3, inşaat yüzde 8.9, ticaret-turizm yüzde 21, ulaştırma-haberleşme yüzde 7.5, mali müesseseler yüzde 4.1, konut gelirleri yüzde 5.2, serbest meslek ve hizmetler yüzde 11.5, kamu hizmetleri yüzde 12, ithalat vergileri yüzde 12.3 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Muhtaroğlu, DPÖ’nün veri talep ettiği tüm kurum ve kuruluşlardan daha hızlı veri akışı sağlanması halinde sonuçların daha erken yayımlanabileceğini, verilerin zamanında gelmemesi halinde DPÖ’nün işinin de sekteye uğratılmış olunacağını belirtti.