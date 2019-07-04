Barış Konuşlanması: S-400 gelir, monte edilir ama aktive edilmez...

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:
- ABD Başkanı Trump, G-20 zirvesinde Türkiye’ye Obama döneminde füze alımı konusunda adil davranılmadığını, S-400 konusunda ise neler yapılabileceğinebaktıkların söyleyerek adeta piyasalara istediğini vermişti
- Lakin, Başkan Trump, iyi polisi oynasa da, konuyu nasıl çözeceklerini araştırdıklarını söylese de, ABD Senatosu’nun duruşunda bir değişiklik olmadığı, halen daha S-400 alımı noktasında CAATSA yaptırımlarının tüm sıcaklığı ile masa üzerindedurduğunu görüyoruz
- Hürriyet gazetesinde yer alan bir habere göre, Türkiye ile ABD arasında gerginlik yaratan Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinde ara bir formül üzerinde çalışıldığı paylaşıldı. “Barış konuşlanması” diye tanımlanan bu formül, füzelerin her an kullanıma hazır tutulacağı ancak sadece çevresel güvenlik risklerinin yoğunlaştığı dönemlerde veya savaş durumlarında açılacağı belirtildi
USD/TRY
İstanbul seçimleri ve G20 zirvesi olarak görülen iki önemli belirsizliğin atlatılması ardından USD/TRY kuru son günlerde önemli seviyeleri test ediyor. Teknik manada, 5,62 – 5,64 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi beraberinde 200 günlük ortalamaların geçtiği 5,56 seviyesine hızlı bir inişe sebebiyet verebilir. Söz konusu seviyelerin görülmesi, döviz alma ihtiyacı içinde olan yatırımcılar tarafından kısa vadede fırsat olarak görülebilir.
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