Bardağın dolu kısmı hisse senetlerine, boş kısmı altına yarayacak!

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
- Yeni çeyrek ve ayın moralli bir şekilde karşılandığına tanıklık ediyoruz. Günlerdir bültenlerimizde söz ettiğimiz üzere, sosyal hayatın normalleşeye başlaması (bardağın dolu kısmı) piyasaları destekliyor.
- Ancak, ABD'de siyahi George Floyd’un göz altında işkence ile öldürülmesi, sokakları yangın yerine çevirdi. Bir tarafta, virüs nedeniyle ABD’de büyüyen işsiz ordusu, akabinde başlayan sokak olayları, yeniden FED’in devreye girmesine neden olabilir.
- Dün, tahminlerimize paralel, bir tarafta FED’den beklenen yeni adımlar, bir tarafta izolasyonların kaldırılması, diğer tarafta sıfır ve negatif faiz ortamında getiri arayışına soyunan yatırımcılar, hisse senedi piyasalarına akın etmeye devam etti.
- Borsa İstanbul %2’ye yakın yükseliş kaydederken, USDTRY kuru son günlerde vurgu yaptığımız üzere sakin bir seyir izledi. USD/TRY kurunda 6,84-6,85 bandı geçilmeden heyecana kapılmaya gerek görmüyoruz (bakınız grafik).
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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