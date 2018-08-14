“Bankaların hiçbir problemi yok“

KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, Merkez Bankası’nın en temel görevinin bankacılık sektörünü denetlemek, düzenlemek olduğuna işaret ederek, Merkez Bankası’nın bankacılık sektörünü yakın odakta takip edip, izlediğini, bankacılık sektöründe bir sıkıntı olmadığını kaydetti.

Bankaların sapasağlam çalıştıklarını, hiçbir problemleri olmadığını vurgulayan Günay, bankaların hiçbir kısıtlamaya tabi olmadıklarını kaydetti.

Yasalar ölçüsünde bankaların faaliyetlerini hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan sürdürdüğüne işaret eden Günay, bugüne kadar kendilerine gelmiş bir sıkıntı olmadığını, ancak buna rağmen herhangi bir likide ihtiyacı olması halinde Merkez Bankası’nın her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Merkez Bankasının piyasaların likidesini ayarlayan unsur olduğuna işaret eden Günay, bu anlamda Merkez Bankası’nın yeterli kaynağının mevcut olduğunu, kendilerine gelen herhangi bir talebi karşılayabilecek durumda olduklarını söyledi.

Günay, vatandaşların bankacılık sektöründen kaygı duyacağı herhangi bir unsur olmadığını, kendilerinin son derece rahat olduklarını, vatandaşın da rahat olmalarını sözlerine ekledi.

Başbakan Tufan Erhürman ve Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, borç yapılandırmaları hakkında sorulan bir soru üzerine, bu ve diğer konularla ilgili bugün banka genel müdürleriyle toplantı yapacaklarını gerek görülürse toplantı sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.



