Bankalardan önemli adım

Hükümetin döviz tedbirleri konusundaki çalışmaları sürerken Bankalar Birliği tüketicilerin bir miktar da olsa maliyetlerini azaltmaya yönelik bir adım atarak döviz borçlarını yapılandırarak TL’ye dönüştürmek isteyenlere yardımcı olma kararı aldı.

Birlik tarafından dün alınan ve tüm üye bankalara bildirilen tavsiye kararı çerçevesinde 31 Ağustos 2018’e kadar döviz borcunu Türk Lirasına çevirmek isteyenlerden kredilendirme komisyonu, erken ödeme ücreti veya başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecek.

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’nin (KKBB) yaşanan istikrarsız ortamın devam ettiği dikkate alınarak tüketicileri korumaya yönelik tavsiye niteliğinde alınan ve tüm bankalara bildirimi yapılan uygulamayla ilgili açıklaması şöyle:

“ T.C. Merkez Bankası tarafından politika faiz hadleri yükseltilmiş olmasına rağmen döviz kurlarındaki hareketliliğin devam ettiği, döviz kurlarına ilaveten TL faiz oranlarının hangi seviyede dengeleneceğinin bugün itibarıyla net olarak görülemediği ve bu durumun ülkemizde var olan belirsizlik ortamını bir o kadar daha artırdığı olgusundan hareketle, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği, mevcut volatil ortamda tüketicilerin korunmasına katkı sağlamak amacıyla:

Bireysel yabancı para kredilerle sınırlı olmak üzere