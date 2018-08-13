"Bankalar hiçbir kısıtlamaya tabi değil"

Bankaların bugün itibarı ile sapasağlam çalıştıklarını, hiçbir problemleri olmadığını vurgulayan KKTC Merkez Bankası Başkanı Günay, bankaların hiçbir kısıtlamaya tabi olmadıklarını kaydetti

KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, Merkez Bankası’nın en temel görevinin bankacılık sektörünü denetlemek, düzenlemek olduğuna işaret ederek, Merkez Bankası’nın bankacılık sektörünü yakın odakta takip edip, izlediğini, bankacılık sektöründe bir sıkıntı olmadığını kaydetti.

“BANKALARIN HİÇBİR PROBLEMİ YOK“

Bankaların bugün itibarı ile sapasağlam çalıştıklarını, hiçbir problemleri olmadığını vurgulayan Günay, bankaların hiçbir kısıtlamaya tabi olmadıklarını kaydetti.

Yasalar ölçüsünde bankaların faaliyetlerini hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan sürdürdüğüne işaret eden Günay, bugüne kadar kendilerine gelmiş bir sıkıntı olmadığını, ancak buna rağmen herhangi bir likide ihtiyacı olması halinde Merkez Bankası’nın her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı.

“MERKEZ BANKASI’NIN YETERLİ KAYNAĞI MEVCUT… HERHANGİ BİR TALEBİ KARŞILAYABİLECEK DURUMDA”

Merkez Bankasının piyasaların likidesini ayarlayan unsur olduğuna işaret eden Günay, bu anlamda Merkez Bankası’nın yeterli kaynağının mevcut olduğunu, kendilerine gelen herhangi bir talebi karşılayabilecek durumda olduklarını söyledi.

Günay, vatandaşların bankacılık sektöründen kaygı duyacağı herhangi bir unsur olmadığını, kendilerinin son derece rahat olduklarını, vatandaşın da rahat olmalarını sözlerine ekledi.

Başbakan Tufan Erhürman ve Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Bakanlar Kurulu’nun alınacak önlemlerle ilgili sürece nokta koyma aşamasında olduğunu dile getiren Erhürman, daha sonra bu önlemlerin Meclis’le paylaşacağını, Meclis’le paylaşılmadan önlemlerin yürürlüğe konmayacağını anlattı.

Erhürman, bu süreçte ilgili tüm kesimlerle de istişareler yapılacağını kaydetti.

ÖNLEMLER ÇARŞAMBA, PERŞEMBE YÜRÜRLÜĞE KONACAK

Erhürman, hedeflerinin Çarşamba, Perşembe günü KHK ve Bakanlar Kurulu kararlarıyla bu önemleri hayata geçirmek olduğunu dile getirerek, önlemlerle ilgili “geç kalındı” yorumları yapıldığını ancak ortada geç kalınan bir durum olmadığını kaydetti.

Başbakan Erhürman, bu gibi önlemlerin panik içerisinde alınmaması gerektiğine işaret etti.

TÜRKİYE İLE GÖRÜŞME

Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile yapılacak görüşme konusunda sorulan bir soru üzerine, Cuma günü TC Başbakan Yardımcısıyla bir görüşme yaptığını kaydeden Erhürman, bu hafta içinde bir randevu verilmesi konusunda değerlendirmeler yapıldığını anlattı.

Türkiye’nin de sıkıntılı bir süreçten geçtiğine işaret eden Erürman, yapılacak görüşmenin sağlıklı ve yeterli zaman ayrılarak gerçekleşmesi için bu olağanüstü koşulların geçmesi gerektiğine işaret etti.

Erhürman, yapılacak düzenlemelerin çerçevesinin TC yetkilileri ile görüşülerek çizildiğini de sözlerine ekledi.

Başbakan Erhürman “Durum daha kötüye gidebilir mi?” sorusu üzerine ise, içinde bulunulan koşulların önemli ölçüde ekonomik değil, siyasi ve uluslararası ilişkiler kaynaklı koşullar olduğuna işaret ederek, “Bununla ilgili öngörü de siyasi ve uluslararası ilişkilere ilişkin öngörüler olabilir, o alanda da çok öngörülebilir bir durum olmadığı hepimizin malumu” dedi.

“ACI REÇETE DEĞİL”

Erhürman başka bir soru üzerine, yapılan çalışmanın “acı reçete” değil ekonomideki toplam talebin daralmasını ve vatandaşın alım gücünün aşağı inmesini önlemeyi hedefleyen bir çalışma olduğunu belirtti, ilk aşamada kamu maliyesi odaklı bir çalışmaları olmadığını anlattı.

BANKA GENEL MÜDÜRLERİYLE TOPLANTI

Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay da, borç yapılandırmaları hakkında sorulan bir soru üzerine, bu ve diğer konularla ilgili bugün banka genel müdürleriyle toplantı yapacaklarını gerek görülürse toplantı sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.