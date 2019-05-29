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Bankalar Birliği yeni yönetimi belirlendi

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Bankalar Birliği yeni yönetimi belirlendi
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Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği (KKBB) 32’nci yıllık olağan genel kurulunu yaparak yeni dönem üyelerini belirledi.

Bankalar Birliği açıklamasına göre bankaların temsiliyet oranına göre yapılan seçimle birliğin yeni dönem üyeleri şöyle:

“Cengiz Erçağ (K.T. Vakıflar Bankası) – Kemal Ataman (K. T. Kooperatif Bankası)-Olgun Önal (İktisatbank Ltd) – Mazher Zaher (Creditwest Bank) – İlkin Yoğurtçuoğlu (Limasol Türk Kooperatif Bankası) – Erhan Raif (Türk Bankası) – Sevda Özen (Türkiye Garanti Bankası)”

Yeni yönetimin gelecek günlerde toplanarak görevlendirme yapacağı bildirildi.

K.T Kooperatif Bankası Genel Müdürlük Konferans Salonu’nda gerçekleşen, Divan Başkanlığını Şekerbank (Kıbrıs) Ltd. Genel Müdürü Özcan Tekgümüş’ün yardımcısı Mehmet Akaçalı, Katipler Serhan Tuğyan ve Ümit Hürol Şener ile birlikte yürüttüğü olağan genel kurul toplantısında, yönetim kurulu faaliyet raporu, 2018 yılına ait Bilanço Gelir/Gider Hesapları, Denetçiler Raporu, 2019 Yılı Bütçe Önerisi okunarak oy birliğiyle onaylandı.

Genel Kurul çalışmaları, dış murakıp atanması, yeni dönem yönetim kurulu ve denetçiler kurulunun adaylar arasında yapılan seçimle belirlenmesiyle tamamlandı.

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