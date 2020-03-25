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Bankacılık sektöründen önemli dayanışma

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Capitalbank ve bankacılıklık sektöründen kamu maliyesine 31,6 milyon TL ekstra ödeme yapılacak

Bankacılık sektöründen önemli dayanışma

Dünyada ve ülkemizde yaşanan koronavirüs salgınının yaratmış olduğu ekonomik krizden dolayı zor günlerden geçiliyor. 

Bu zor günler nedeniyle kamu maliyesi vergi gelirlerinde düşüş yaşarken kamu maliyesine destek bağlamında Capitalbank’tan ay sonu itibariyle vergilerden ayrı 1 milyon 600 bin TL’lik ödeme yapılacak.

Capital Bank direktörü Tekin Türkay tarafından sosyal medya hesabından tapılan paylaşımda şöyle denildi:

Capital Bank Maliye’ye aktarılmak üzere normal ödenen prim, vergilerden tamamen ayrı( extra) 1.600.000(Bir Milyon Altı Yüz Bin) TL Mart sonu itibarı ile ödeyiyor.. KKTC Bankacılık sektörü toplam 30.000.000( Otuz Milyon TL) kriz dolayısı Mart sonu extra ödeme yapıyor.

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