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Bankacıların Tüketici Kredileri Yasa Tasarısı’na ciddi itirazları olacak

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Bankacıların Tüketici Kredileri Yasa Tasarısı’na ciddi itirazları olacak

Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal Cumhuriyet Meclisi’nde, alt komitede görüşülen Tüketici Kredileri Yasa Tasarısı’na ciddi itirazları olduğunu kaydederek, hükümetten tasarı yasallaşmadan Bankalar Birliği’nin itirazlarını dikkate almasını talep etti. 
Önal, “Bu tasarı, yasalaşırsa, tüketicinin kredi aşamasında sorumlulukları da masrafı da artacak” dedi.
Bankalar Birliği adına açıklama yapan Birlik Başkanı Olgun Önal Tüketici Kredileri Yasa Tasarısı’nı “tüketiciyi cezalandırma yasası” olarak nitelendirdi, yasasının tüketiciye “ek yük” getireceğini savundu.
Tasarının hazırlanma sürecinde Bankalar Birliği’nin “tüketiciler lehindeki” önerilerinin dikkate alınmadığını da savunan Önal, “Bu tasarı, yasalaşırsa, tüketicinin kredi aşamasında sorumlulukları da masrafı da artacak. Bankacılık sistemini bilmeyenlerin, tüketiciyi düşünerek atmaya çalıştığı adımlar, aslında tüketicilere zarar veriyor” dedi. 
Yasada “sabit faizli” tüketici kredisinin dahi yanlış tarif edildiğini savunan Önal “Sadece bu maddeye baksanız, yasanın tüketici lehine olmadığını görürsünüz” ifadelerine yer verdi.
Tasarıyla ilgili ciddi itirazlar ortaya koyduklarını söyleyen Önal, hükümetten Bankalar Birliği’nin itirazlarını dikkate almasını talep etti. 

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Etiketler; #Tüketici Kredileri #Meclis #Bankalar
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