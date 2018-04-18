Bahçeli'nin erken seçim önerisi piyasaları hareketlendirdi

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun, Reuters ajansının günlük dünya piyasalarına dayandırarak verdiği ekonomi değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz:

Dün Türk mali piyasaları güne beklentilerimize paralel olumlu bir başlangıç yaptı

Suriye’ye koalisyon güçleri tarafında hafta sonu yapılan dar kapsamlı füze saldırısı ardından, bölgedeki etkin oyuncular olan Rusya ve İran’dan herhangi bir karşı misilleme gelmemesi, küresel piyasaları rahatlatmıştı

Bunun yanı sıra, ABD Başkanı Trump’ın da Rusya’ya ilave bir yaptırım gereksinimi şu aşamada gerekmediğini söylemesi ile başlayan risk iştahı, içerde TL ve TL cinsi yatırım araçlarına da sirayet etti

USD/TL kuru uzun bir süredir direndiği 4,09 seviyesini aşağı yönlü geçerek bir kez daha 4,07 seviyesinin diplerini hedeflerken, aniden beklenmedik bir gerçekleşme ile karşı karşıya kaldık

MHP Lideri Bahçeli erken seçim çağrısında bulundu . Bulunmakla kalmayıp tarih olarak da 26 Ağustos’u da ön plana çıkardı

. Bulunmakla kalmayıp tarih olarak da da ön plana çıkardı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bugün13:30’da bir araya gelip konuya netlik kazandıracak . Artık tabir caizse omletten geri yumurta olmayacağını düşündüğümüzden, erken seçimin 26 Ağustos veya belki de 15 Temmuz tarihinde yapılabileceğine ihtimal veriyoruz

. Artık tabir caizse omletten geri yumurta olmayacağını düşündüğümüzden, erken seçimin 26 Ağustos veya belki de 15 Temmuz tarihinde yapılabileceğine ihtimal veriyoruz Elbette, Türk Mali piyasalarının iyi olmaya çalıştığı bir günde gelen ani erken seçim çıkışı, ilk etapta mali piyasalar üzerinde bir miktar da olsa tedirginlik yarattı. USD/TL kuru hızla 4,08 seviyelerinde 4,13’e yaklaşırken, hisse senedi piyasaları % 2’ye varan değer kayıpları ile karşılaştı

Ancak, ilerleyen saatlerde, ana hatlarıyla erken seçim ile siyasi belirsizliğin oldukça kısaltılacağına kanaat getirilmiş olunsa ki, Türk mali piyasaları kayıplarını törpüledi: USD/TL kuru yeniden 4,09 seviyelerine yöneldi

USD/TL kuru yeniden 4,09 seviyelerine yöneldi Artık gözler bugün Erdoğan - Bahçeli zirvesinde, daha da önemlisi ise TCMB’nin 25 Nisan tarihinde düzenlenecek olağan PPK toplantısında olacaktır

olacaktır Seçim sathında, piyasaların iyi olması ve Türk insanını barometresinin döviz kuru olduğu düşünülürse, TCMB’nin adım atacağına daha çok inanmaya başladık

başladık TL’deki iç ve dış etmenlerin birleşmesi ile panik satışlarına dönüşen ve hızla test edilen USD/TL 4,1950 seviyesinden başlayan düzeltme hareketinin devam edeceğini düşünüyoruz

düşünüyoruz Son 5 gündür, günü kırmızılarda kapatan USD/TL kurunda, teknik manada 4,08 seviyesinin altında gecelik kapanış yalanması durumunda, aşağı yönlü hareketin hızlanabileceğini düşünüyoruz. Bugün ilk etapta 4,0725 seviyesine gün içinde dikkat edeceğiz (bakınız grafik)

(bakınız grafik) Erken seçim her ne kadar gölgelese de, dün AB İlerleme Raporu yayımlandı ve Türkiye’nin AB’den uzaklaştığı belirtildi. Rapora Türkiye sert bir tepki gösterdi ve birçok noktayı kabul edilemez buldu. Buna karşın üyelik hedefinin korunduğunu belirtti

ve Türkiye’nin AB’den uzaklaştığı belirtildi. Rapora Türkiye sert bir tepki gösterdi ve birçok noktayı kabul edilemez buldu. Buna karşın üyelik hedefinin korunduğunu belirtti Bugün sabah saatlerinde Euro Bölgesi ve İngiltere’de açıklanacak enflasyon rakamları ön plana çıkıyor . Teknik manada Sterlin’in güçlü göründüğünü görsek de, Nisan ve Mayıs aylarının büyüsüne ilişkin ekli grafikleri bakabilirsiniz

. Teknik manada Sterlin’in güçlü göründüğünü görsek de, bakabilirsiniz Öte yandan, Türkiye’de tutuklu olan ABD’li Papaz Brunson ile ilgili ABD Başkanı Trump sabah saatlerinde ilk kez Türkiye ile ilgili bir tweet attı: “Hiçbir neden yokken iyi bir insan ve Hıristiyan bir lider yargılanıyor. Ona casus diyorlarsa ben daha fazla casusum. Umulur ki ait olduğu eve, ailesine gelmesine izin verilir."



USD/TL (günlük)



Son günlerde test edilen ve kırılamayan 4,0725 seviyesini kısa vadede takip ediyoruz





Kaynak: Reuters





USD/TL (günlük)



4,08 seviyesinin altında gecelik kapanış yapmamız durumunda aşağıda 4,01 seviyesine varan daha derin bir düzeltmenin başlayacağını düşünüyoruz





Kaynak: Reuters





Sterlin’de Nisan ve Mayıs etkisi



10 Mayıs tarihinde düzenlenecek olağan İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz toplantısı öncesinde beklenen faiz artırımı, son dönemlerde Brexit belirsizliğin de bir kademe olsun azalması ile Sterlin çaprazlarını desteklemeye başladı. Lakin, Nisan ve Mayıs aylarının büyüsünün Sterlin cephesinde etkili olacağını ön görüyoruz. Son 8 senenin Mayıs ayında Sterlin değer kaybederken, son 13 senenin Nisan aylarında ise Sterlin’in değer kazandığında şahit oluyoruz. Bu bağlamda, dün dolar karşısında 1,4375 seviyesinin üzerini test eden Sterlin (22 ayı zirvesi), bu seviyelerden gelen satışlarla yeniden 1,43 seviyelerine çekildi. Sterlin’in kazanımlarını taktiksel bir bakış açısı ilse İngiltere Merkez Bankası toplantısına kadar koruyabileceğini daha sonra yönünü aşağıya çevireceğini düşünüyoruz.