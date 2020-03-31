Ay ve dönem sonu hareketi mi, yoksa hava değişiyor mu?

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para piyasa analizi şöyle:
- Dün küresel mali piyasalarda farklı bir eğilim gördük. Daha doğrusu gelişmekte olan ülke para birimleri ile gelişen ülke para birimleri ayrıştı.
- Korona virüse ait genel tablonun kötüleşmeye devam etmesine paralel, küresel mali piyasalar haftayı öngördüğümüz üzere satıcılı bir hava ile karşıladı.
- Açıklanan akla mantığa sığmayacak boyutta trilyonlarca dolar tutarında paketler (maliye cephesi) ve sınırsız genişleme / likidite taahhütlerine (merkez bankaları) paralel satış baskısının da dozu kontrol altına alındı.
- Lakin, günün ilk yarısı tatsız geçse de, günün ikinci yarısında gelişmiş ekonomilerle gelişmekte olanlar ülke para birimleri ayrıştı. Okuduğumuz raporlar, emeklilik fonlarının dönem sonu portföy dengeleme alımları nedeniyle hisse senedi piyasalarını yukarıya taşıdığını söylüyor.
- Bunun en büyük kanıtı, Avrupa borsaları %2; ABD borsaları ise geceyi %3’den daha fazla artışla tamamladı. Ancak, bu olumlu içeriye taşınmadı.
- Gelişmekte olan ülke para birimleri günü satıcılı karşıladı. İçerde günü 6,45 seviyelerinden karşılayan USD/TRY kuru, gün içinde %2 değer kaybı ile 6,60 seviyesine varan bir yükseliş kaydetti (dün sabah bu ihtimalden söz etmiştik).
- USD/TRY kurunda yaşanan yükseliş, alternatif piyasalara da sirayet etti. 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün %13,55’e kadar yükselirken, 1 yıllık tahvil faizi %11,46 seviyesinde. Her iki faizin arasındaki makas, son yılların en yüksek seviyesinde. Faiz eğrimiz açık bir şekilde gelecek enflasyonu fiyatlandırıyor. 5 yıllık CDS risk primi de Cuma gününe nazaran 60 baz puan artarak 550 baz puan oldu (bakınız grafik).
- ,Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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