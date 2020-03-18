“Ay sonu kasada ne varsa paylaşacağız”

Maliye Bakanlığı’nın aybaşı maaş ödemeleri ve piyasaya yapılacak ödemelerde kesintiye gideceği öngörülüyor

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, içinde bulunulan zor süreci aşılması için şu an hükümetin elinden geleni yaptığını ancak mevcut koşullar göz önüne alındığında Maliye Bakanlığı’nın ödemelerde ne toplarsa onu verebileceğini dile getirdi.

Amcaoğlu, Genç TV’de telefon ile bağlandığı bir programda “Ne seçimler ne maşlar umurumda değil. Topladığımızı beraber paylaşacağız” dedi.

Amcaoğlu hükümetin önceliğinin sağlık alanında atılması gereken adımlar olduğuna dikkat çekerek “maaşlardan kesinti” gibi bir tartışmanın zamanı olmadığını söyledi.

Bakan Amcaoğlu şunları söyledi:

“Benim derdim şu anda maaş tartışması değildir. Ay sonunda kasada ne varsa paylaşacağız. Maaş kesintisi olacaksa herkesin maaşından olacak. Toplum sağlığı için seferber olduğumuz bir dönemdeyiz.”

Amcaoğlu “Maaşı sonra konuşuruz. Özellikle söylüyorum ay sonundaki maaşın nasıl olacağı umurumda değil. Topladığımızı beraber paylaşacağız. Nasıl ki 1974’ten önce, 1955’te, 1963’te, 11 yıl gettolarda kalan bir insanın çocuğu olarak söylüyorum bunları ben. Derdim maaş değil derdim hepimizin çoluk çocuğunun sağlıklı şekilde bu virüs ortamından kurtulması.” dedi.

Amcaoğlu 50 adet solunum cihazı alınacağını açıkladı.

“50 adet solunum cihazı alıyoruz. 50 adet de Ekonomik Örgütler Platformu alıyor. Yani 100 adet solunum cihazımız yakında elimizde olacak” diye konuşan Amcaoğlu 50 adet cihazın maliyetinin 1 Milyon Dolar olduğuna işaret etti.