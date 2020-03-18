banner411
banner69
Futbolun İmam’ı
Futbolun İmam’ı
196 0
Korona virüste doğrular ve yanlışlar
Korona virüste doğrular ve yanlışlar
193 0
 
Pes dedirten görüntü
Pes dedirten görüntü
58 0
Kadınlar Ligine UKÜ damgası
Kadınlar Ligine UKÜ damgası
28 0
Sokaklar kedilere kaldı
Sokaklar kedilere kaldı
53 0
71 ülke vatandaşına giriş yasağı
71 ülke vatandaşına giriş yasağı
88 0
KKTC'DE YENİ VAKA YOK. YAPILAN 6 TEST NEGATİF
KKTC'DE YENİ VAKA YOK. YAPILAN 6 TEST NEGATİF
58 0
banner374

“Ay sonu kasada ne varsa paylaşacağız”

banner27

Maliye Bakanlığı’nın aybaşı maaş ödemeleri ve piyasaya yapılacak ödemelerde kesintiye gideceği öngörülüyor

“Ay sonu kasada ne varsa paylaşacağız”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, içinde bulunulan zor süreci aşılması için şu an hükümetin elinden geleni yaptığını ancak mevcut koşullar göz önüne alındığında Maliye Bakanlığı’nın ödemelerde ne toplarsa onu verebileceğini dile getirdi.

Amcaoğlu, Genç TV’de telefon ile bağlandığı bir programda “Ne seçimler ne maşlar umurumda değil. Topladığımızı beraber paylaşacağız” dedi.

Amcaoğlu hükümetin önceliğinin sağlık alanında atılması gereken adımlar olduğuna dikkat çekerek “maaşlardan kesinti” gibi bir tartışmanın zamanı olmadığını söyledi.

Bakan Amcaoğlu şunları söyledi:

“Benim derdim şu anda maaş tartışması değildir. Ay sonunda kasada ne varsa paylaşacağız. Maaş kesintisi olacaksa herkesin maaşından olacak. Toplum sağlığı için seferber olduğumuz bir dönemdeyiz.”

Amcaoğlu “Maaşı sonra konuşuruz. Özellikle söylüyorum ay sonundaki maaşın nasıl olacağı umurumda değil. Topladığımızı beraber paylaşacağız. Nasıl ki 1974’ten önce, 1955’te, 1963’te, 11 yıl gettolarda kalan bir insanın çocuğu olarak söylüyorum bunları ben. Derdim maaş değil derdim hepimizin çoluk çocuğunun sağlıklı şekilde bu virüs ortamından kurtulması.” dedi.

Amcaoğlu 50 adet solunum cihazı alınacağını açıkladı.

 “50 adet solunum cihazı alıyoruz. 50 adet de Ekonomik Örgütler Platformu alıyor. Yani 100 adet solunum cihazımız yakında elimizde olacak” diye konuşan Amcaoğlu 50 adet cihazın maliyetinin 1 Milyon Dolar olduğuna işaret etti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.