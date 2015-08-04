Avrupa’da işsizlikten en fazla şikayet edenler, yüzde 74 ile İspanya, yüzde 69 ile de Güney Kıbrıs oldu Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin vatandaşları, Avrupa'nın en büyük sorununun göçmenler...

Avrupa’da işsizlikten en fazla şikayet edenler, yüzde 74 ile İspanya, yüzde 69 ile de Güney Kıbrıs oldu

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin vatandaşları, Avrupa'nın en büyük sorununun göçmenler olduğunu düşünüyor.

AB üyeleri ve aday ülkelerde 30 binden fazla kişiyle görüşülerek yapılan 83'üncü Eurobarometre kamuoyu araştırmasının sonuçları açıklandı.

Buna göre, AB'de vatandaşların yüzde 38'i Avrupa'da en büyük sorun olarak göçmenleri gördüklerini söyledi. AB vatandaşlarının yüzde 27'si ekonomik durumun, yüzde 24'ü işsizliğin, yüzde 23'ü kamu finansmanının ve yüzde 17'si de terörizminin Avrupa'nın en önemli meselesi olduğu görüşünü dile getirdi.

Yaşam koşullarından memnuniyet AB'de ortalama yüzde 80'ler seviyesinde bulunuyor. Yaşam koşullarından memnuniyet oranı yüzde 99 ile Danimarka'da en yüksek, yüzde 58 ile Yunanistan'da en düşük seviyede.

AB vatandaşları, kendi ülkelerinde en büyük meselenin işsizlik olduğunu düşünüyor. AB vatandaşlarının yüzde 42'si ülkelerindeki işsizlikten şikayet etti. İşsizlikten en fazla şikayet edenler yüzde 74 ile İspanya, yüzde 69 ile Güney Kıbrıs, yüzde 63 ile Hırvatistan ve Portekiz'de bulunurken, Yunanistan'da işsizlikten şikayet edenlerin oranı yüzde 56'da kaldı.

Göçmen meselesinin Avrupa'da en fazla Maltalıları rahatsız ettiği ortaya çıktı. Malta'da vatandaşların yüzde 76'sı göçmen meselesinin en önemli sorun olduğunu belirtti. Göçmenlerden şikayet edenlerin oranı Almanya'da yüzde 46, İngiltere ve Danimarka'da ise yüzde 35 oldu.

Fransızlar, ülkelerindeki en büyük sorunun işsizlik olduğunu söyledi. Fransızların yüzde 65'i işsizlikten şikayet ederken, ülkedeki bu sorunu yüzde 19 ile ekonomik durum, yüzde 15 ile de enflasyon izledi.

TÜRKLER EN BÜYÜK SORUNUN İŞSİZLİK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Türkiye'de de vatandaşların yüzde 29'u en büyük sorun olarak işsizliği gördüklerini ifade etti. İşsizliği yüzde 26 ile enflasyon, yüzde 24 ile ekonomik durum, yüzde 19 ile terörizm, yüzde 17 ile göçmenler takip etti.

Türkiye'de halkın yüzde 33'ü Türkiye'nin AB üyeliğinin olumlu olacağını, yüzde 40'ı ise olumsuz olacağı görüşünü dile getirdi.

Ayrıca, Türkiye'de vatandaşların yüzde 55'i AB üyeliğinin faydalı olacağına inandığını, yüzde 36'sı ise bunun faydasız olacağını düşündüğünü söyledi.