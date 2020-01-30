Asya piyasaları sancılı. TL göreceli sakin. Gözler İngiltere Merkez Bankasında

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
- FED’in dün akşam sonuçlanan olağan FOMC toplantısından beklenildiği üzere herhangi bir politika değişikliği gelmedi.
- Toplantı ardından yayımlanan politika metninde, ekonomik büyümenin “ılımlı” şekilde devam ettiği ve “güçlü” bir iş piyasasının altı çizildi.
- Basın toplantısı ardından mikrofon karşısına geçen Başkan Powell, gecelik borçlanma faizinin %1.50 - %1.75 aralığında tutma kararının oy birliği ile alındığını, para politikasındaki mevcut duruşun sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, güçlü bir işgücü piyasası ve %2 olan enflasyon hedefi ile uyumlu seyredeceklerine inandıklarını söyledi.
- Powell, koronavirüs ile ilgili dünyanın ikinci büyük ekonomisinde yaşanacak bir yavaşlamayla ilgili risklerin farkında olduklarını, fakat bunun ABD ekonomisini nasıl etkileyeceğini anlamak için çok erken olduğunu söyledi.
- FED’in herhangi bir beklentiye gebe olmayan toplantısı ardından gözler yeniden Çin’e ve koronavirüse çevrildi.
- Okuduğumuz raporlarda, Honda, Toyota, GM, Nissan, Renault ve Peugeot’nun Çin’deki üretimlerini durdurdukları, British Airways’in tüm uçuşlarını acil olarak askıya aldığı, Sturbucks’ın Çin'deki mağazalarını kapattığını ve salgının ekonomik sonuçlar da doğurmaya başladığını görüyoruz.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.