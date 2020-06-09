Aşırı alımlar sonrası kâr realizasyonu ihtiyacı hissediliyor…

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Yeni haftayı küresel mali piyasalar oldukça iyimser karşılarken, günün son işlem saatlerinde hava kısmen de olsa bozuldu.
- Son haftaların egemen konusu olan sosyal ve ticari hayatın normalleşmeye başlamasının yarattığı parti havasınsa, hatırlanacağı üzere, Cuma günü ABD’den gelen güçlü istihdam verileri (sürpriz) ve haftasonu OPEC+ toplantısının tetiklediği petrol fiyatları katalizör etkisi yaratmıştı.
- Dün, güneşin yüzünü gösterdiği tüm saatlerde, küresel borsalar alımların etkisi ile daha da yukarı giderken, akşam üzeri, kazanımların büyük bir kısmı geri verildi.
- Dolu dizgin koşan yatırımcıların dinlenme (kâr alma) isteği bir tarafta egemen olurken, diğer tarafta Suudi Arabistan’dan gelen açıklamalar olumlu havayı gölgeledi.
- Haftasonu arz kesintisinin 1 ay daha uzatılmasına karar veren OPEC+ , Brent petrolün varil fiyatının 43 dolara yükselmesine neden olmuşken, Suudi Arabistan ay sonu itibarıyla artık gönüllü üretim kesintisini durduracağını ve arz artışına gideceğini açıkladı: Petrol fiyatlarında yukarı yönlü istek darbe gördü.
- Analizin davmı için aşağıdaki linke tıklayın:
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