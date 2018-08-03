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Aşıkoğlu'ndan 16 maddelik ekonomi önerisi

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Aşıkoğlu'ndan 16 maddelik ekonomi önerisi
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Turizm Bakanlığı eski müsteşarlarından Şahap Aşıkoğlu ülkenin ekonomik sorunlarına çözüm için bir takım önerilerde bulundu

Hüseyin Ekmekçi’nin sabah programında önerilerini sunan Şahap Aşıkoğlu'nun 16 maddelik ekonomi çözüm önerileri şöyle:

1- Özel üniversitelerden gelir vergisi alınsın
2- Otellerden gelir vergisi alınsın
3- Villa turizminden gelir vergisi alınsın
4- Turizmde anlaşmalı tarımcılığa geçilsin
5- Oteller encümeni ile otellerde yerel ürünlerin kullanımı artırılsın.
6- Devletin verdiği teşvikler tek elde toplanılsın ve ekonomide büyüme yapılacak şekilde yeniden yapılandırılsın.
7- Şans oyunları sektöründe lisanlar 5 e düşürülsün, lisans bedelleri artırılsın.
8- Bet ofisleri kapatılsın
9- ULaşım konusunda hava yolu bilet fiyatlarına düşme yolunda bir çare bulunsun örneğin: kamu- özel ortaklı yeni bir hava yolu kurulsun ( mümkündür)
10- Turizm ve yüksek öğrenim odaklı stratejik büyüme planı yapılsın ve ona her bakanlık uysun
11- Başbakanlık içinde koordinasyon birimi kurulsun ve stratejik büyüme planı yakından takip edilsin.
12- Devlet makamlarında dejenerasyonu önlemek için ciddi ceza konulsun. Örneğin rüşvete 20 yıl hapislik cezası gibi.
13- Sayıştay-polis - savcılık bu üç kurumda gerekirse başka ülkelerden destek alıp bu 3 kurum çalışır hale getirilsin
14- Kara para aklamaya ciddi cezai yaptırımlar getirilsin. Örneğin 20 yıl hapis cezası.
15- turizm, tarım, bilişim, yüksek öğrenim gibi alanlarda katma değer ve büyüme yaratabilecek yeni teşvik yasları hazırlansın ve 5 yıl için geçerli olsun
16- Önümüzdeki 10 yıl için kamu ve halkın bir takım kemer sıkma politikalarına ihtiyacı olduğunu ve bu 10 yılı ancak yardımlaşarak ve üreterek aşabileceğimizi anlatabilmek için “geniş çaplı ve etkili bir kampanya” yapılması.

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