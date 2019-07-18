Asgari ücrette zam pazarlığı

İşçinin dört gözle beklediği yeni asgari ücret için pazarlıklar başladı. Asgari Ücret Saptama Komisyonu dün toplandı. Çalışma Bakanı Sucuoğlu, yasa çıkarma ve çalışanları sendikalaşmaya zorlamaya karşı olduklarını vurguladı

Zorla sendikalaşma olmaz

Asgari Ücret Saptama Komisyonu dün toplandı. Çalışma Bakanı Sucuoğlu vurguladı, “Yasa çıkarma, çalışanları sendikalaşmaya zorlama konusunda aynı fikirde değiliz”

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2019 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere dün toplandı. KKTC’de 1 Şubat’tan beri asgari ücret aylık brüt 3 bin 150 TL olarak uygulanıyor. Asgari ücret net 2 bin 740 TL 50 kuruş olarak ödeniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda gerçekleşen toplantının açılışında, Bakan Sucuoğlu, Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Mustafa Aroğlu ve Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Sekreteri Ali Yeltekin konuştu.

İşverenler adına söz alan Aroğlu, “Bu şartlarda iş yapmak, satış, tahsilat yapmak, hizmet satmak imkansıza yakın. İlle de yılda iki, üç defa asgari ücret tespiti yapılması gerekliliği yok. Bunun ekonomiye getirisi de olmaz” dedi

İşçiler adına konuşan Yeltekin ise, “2 bin 740 TL’ye kim kalifiye eleman olmak için mücadele eder? Kimse. İş bulan Rum tarafına, Avrupa’ya gidiyor, göç ediyor. Özellikle özel sektördeki çalışanlara, bu çalışanların sendikalı olmasına önem gösterilmeli…14 müfettişle çalışma hayatında doğru denetim ve tespit yapamayacağız, ezilen hep işçi sınıfı olacak” şeklinde konuştu.

İlk sözü alan Bakan Sucuoğlu, işveren ve işçi temsilcilerinin düşüncelerinin ve önerilerinin dinleneceğini belirterek, “İki tarafın hassasiyeti bizim için önemli. Umarım kısa süre içinde kabul edilebilir bir asgari ücret noktasına geleceğiz” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu, bir televizyon programında, ülkede 9 bin 400’ü KKTC vatandaşı, 600’ü KKTC vatandaşı olmayan 10 bin işveren olduğunu dile getirdiğini ancak bu konuda bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi.

Bakan Sucuoğlu, “10 bin işveren kaçak diye bir ifadem olmadı” şeklinde konuştu.

Özel sektörde sendikalaşma konusundaki açıklamalarının da farklı noktalara taşındığını ifade eden, “bunu konuşmanın zamanı o zaman değil” dediğini anımsatan Sucuoğlu, Meclise gelen bazı yasa tasarılarının, mesela vicdani reddin de ileride tartışılabileceğini belirttiklerini kaydetti.

Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) tarafından kabul edilen özel sektörle ilgili sözleşmelerin KKTC’de kabul edildiğini ve bunların yürürlükte olduğunu belirten Sucuoğlu, “İLO sözleşmelerine göre çalışanların özgürce sendika kurması, sendikaya üye olması yasal olarak mümkündür. Yasa çıkarma, çalışanları sendikalaşmaya zorlama konusunda aynı fikirde değiliz. Yasa çıkararak, zorla bir şeyi yaptırma benim değerlerim dışında” şeklinde konuştu.

