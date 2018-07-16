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Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla yarın saat 10.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplanacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2018 yılının ilk asgari ücreti brüt, saatlik: 13,69 TL, günlük: 109,15 TL, haftalık: 545.77 TL, aylık:2365 TL olarak; hükümet ve işveren temsilcilerinin olumlu, işçi temsilcilerinin olumsuz oyu ile kabul edilmiş; 1 Mart 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti.
Değiştirilmiş şekliyle 22/1975 Sayılı Asgari Ücret Yasası’nın 8. Maddesi uyarınca 5 işçi, 5 işveren ve 5 de devlet kanadını temsil eden 15 üyeden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yarın yeniden bir araya gelecek.

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