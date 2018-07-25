Asgari ücret sonuçsuz kaldı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun dün yaptığı ikinci toplantı da sonuçsuz bitti. İşveren tarafı, küçülen ekonomide maaş artışı yapmanın kolay olmadığını belirtti. Toplantı, 31 Temmuz’a ertelendi

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 2018 yılında geçerli olacak ikinci asgari ücreti belirlemek için dün yaptığı ikinci toplantı da sonuçsuz kaldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısıyla dün sabah toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, tarafların öne sürdüğü görüşler üzerine; işçi ve işveren taraflarının önerilerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla 31 Temmuz Salı günü saat 10.00’da yeniden bir araya gelme kararı aldı.

Tarafların asgari ücretin belirlenmesinde dikkate alınması gereken kıstasları tartıştığı yaklaşık iki saat süren toplantıda, işçi tarafı temsilcileri, 1 Mart 2018’den günümüze kadar geçerli olan ve Devlet Planlama Örgütü tarafından belirlenen hayat pahalılığı oranının ve altı aylık büyüme hızının asgari ücretin belirlenmesinde başlangıç olarak göz önünde tutulmasını ve pazarlık yapılmasını savundu.

Öte yandan işveren tarafı da, devletin, işverenlerin iş yapma kapasitelerini geliştirecek önlemleri almadan, işverenlerin önündeki engelleri kaldırmadan ve ekonomideki sorunları dikkate almadan; ekonomik daralmanın yaşandığı, ithalatta ve milli gelirde ciddi bir düşüşün yaşandığı bir dönemde tersine adımlar atmanın ekonomik akla uygun olmadığını dile getirdi.

Tarafların öne sürdüğü görüşler üzerine; işçi ve işveren taraflarının önerilerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 31 Temmuz Salı günü saat 10.00’da yeniden bir araya gelmesi kararı alındı.

Öte yandan toplantı başında Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı ve Bakanlık Müsteşarı Erçin Tekakpınar, İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Aroğlu ve Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin birer konuşma yaptı.

İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Aroğlu, amaçlarının ülke şartlarını da dikkate alarak doğru tespiti yapmak olduğunu kaydetti.

Aroğlu, ülke refahını arttırmanın şart olduğunu vurgulayarak, bunun için de milli gelirin arttırılması gerektiğini, bu olmadan reel artışın olmasının mümkün olmadığını söyledi.

Devlet ve hükümet yetkililerinden bazı talepleri olduğunu, geçmişte bunları yazılı ve sözlü olarak aktardıklarını ifade eden Aroğlu, bu taleplerin de masaya yatırılması gerektiğini belirtti.

İş hayatının zorluklarına değinen Aroğlu, iş hayatının önü açılmadan, ekonominin önünün açılmasının mümkün olmadığına işaret etti.

Küçülen ekonomide maaş artışı yapmanın kolay olmadığını belirten Aroğlu, devlet ve hükmet yetkililerinin çağrılarına karşılık vermesini temenni etti.



ASGARİ ÜCRET 2 BİN 365 TL

KKTC’de 1 Mart’tan beri, asgari ücret aylık brüt 2 bin 365 TL, saatlik 13.64 TL, günlük 109.15 TL ve haftalık 545.77 TL olarak uygulanıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 5 işçi, 5 işveren ve 5 de devlet temsilcisi olmak üzere 15 üyeden oluşuyor.

