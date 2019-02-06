Asgari ücret onaylandı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, toplanıp asgari ücrete yapılan itirazları değerlendirdi ve daha önce belirlenen brüt 3 bin 150 TL, net 2 bin 740 TL’lik rakamları onayladı.

1 Şubat’tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret, 3 ret oyuna karşılık 8 kabul oyuyla kabul edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler başkanlığında toplanarak asgari ücrette brüt rakama 530 TL, net rakama ise 461 TL’lik yapılan artışa yönelik itirazları görüştüğü ve daha önce belirlenen rakamları onayladığı belirtildi