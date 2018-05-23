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Asgari ücret 81 günde eridi

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Hak-Sen asgari ücretin 81 günde eridiğini, TL bazındaki kaybın 337.80 Sterlin bazındaki kaybın ise 56,16 olduğunu belirterek, eşel-mobil sistemini iki ayda bir uygulanması gerektiğini vurguladı

Asgari ücret 81 günde eridi
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Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN); asgari ücretin 81 günde eridiğini, TL bazındaki kaybın 337.80 Sterlin bazındaki kaybın ise 56,16 olduğunu belirterek, eşel-mobil sistemini iki ayda bir uygulanması gerektiğini kaydetti. 
HAKSEN Genel Sekreteri Fırat Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, mart, nisan ve mayıs aylarında enflasyonun yeniden ve hızlı bir şekilde tırmanışa geçtiğini, TL’nin değer kaybetmesinin yeni bir enflasyonist sürecin habercisi olduğunu, hükümetin bu süreçte çalışanı koruma yönünde hiçbir adım atmadığını savundu.
Yılmaz, dövizdeki yükseliş, elektrik, akaryakıt süt ve süt ürünlerine yapılan zamlarla ve ana girdilerdeki artışlarla domine olan diğer zamlar nedeniyle ekonomik olarak sıkıntıya giren vatandaşların biraz olsun rahatlaması için eşel-mobil sisteminin iki aylık periyotta yeniden uygulamaya konulması gerektiğini kaydetti.
1 Mart’tan itibaren yürürlüğe giren asgari ücretle bu tarihte 450.91 sterlin alınabilirken, 22 Mayıs itibarıyla 394.76 Sterlin alınabildiğini 81 günde çalışanın cebinden 337.80 TL’nin geri alındığını belirti.
Yılmaz, KKTC’de dikkate alınmayan Satın Alma Gücü Paritesi’nin de önemli bir gösterge olarak hayat pahalılığı hesaplanmasında kullanılmasının, daha doğru kararlar üretebilmesi için gerekli olduğunu ifade etti.

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