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Asbank’dan Kobilere yönelik seminer

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Asbank’dan Kobilere yönelik seminer
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Yerli bankalarımızdan Asbank küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi destek politikalarının tartışılacağı Panel düzenliyor.

Golden Tulip Otel’de 18 Mayıs Cuma günü saat 14.00 – 17.00 arasında yer alacak “ Dostum Kobi ” konseptli Panelin konusu  ağırlıkla;  ‘ özel sektör iş insanı ve yatırımcısına finansal ihtiyaçlarında çözüm ortağı olmak,  projelerine ışık tutacak yeni öneriler sunmak, uygun ve sürdürülebilir bir yapıda iş desteği sağlanmasına yardımcı olacak bilgiler sunmak’ olarak belirlendi.

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