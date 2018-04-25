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Asbank Yenikent Konsept Şubesi hizmete girdi

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Asbank Yenikent Konsept Şubesi hizmete girdi
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Asbank Yenikent Şube değişen adresi ve yeni nesil bankacılık anlayışı ile oluşturulan konseptiyle daha verimli ve profesyonel hizmet vermeyi sürdürüyor.

Yenilikçi ve dinamik anlayışın iç mekana yansıdığı Yenikent Şube için geçtiğimiz günlerde yapılan açılış etkinliğine katılan Yönetim Kurulu Başkanı Taştan Altuner, Genel Müdür Çağatay Karip ve Yenikent Şube Müdürü Kıvanç Rıza konuklara hitaben yaptıkları konuşmalardaAsbank’ın müşteri memnuniyetinden, yılların birikimi ile yarattığı “dost banka” imajından ödün vermeden istikrar içinde büyümeyi sürdüreceği mesajını verdiler.

Yenikent Konsept Şube’nin hizmete girmesine ilişkin yayımlanan mesajda; Asbank olarak 32 yıllık deneyimle tasarruf sahiplerinin birikimlerini en güvenilir şekilde değerlendirirken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisini daha da büyütmek amacıyla yatırım desteği bekleyen işletmeler, şahıslar, kurum ve kuruluşlara en uygun finansal çözümler için profesyonel hizmet anlayışını müşterilerden alınandestek doğrultusunda  sürdürülmesinin ilke edinildiği vurgulandı.Lha

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