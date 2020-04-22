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"Artık inatlaşmayı bırakın, ülke elden gidiyor"

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"Artık inatlaşmayı bırakın, ülke elden gidiyor"

 Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği, yetkililere; “Artık bırakalım bu garip inatlaşmayı… İnanın ülke elden gidiyor” çağrısında bulundu.

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan üye Cihangir Özyer, çoğu insanın ülkenin siyaset, bürokrasi, hukuk, iş hayatı, altyapı, ekonomi sisteminden memnun olmadığını savundu.

Ülkede tüm siyasetçilerin ve bürokratların iyi niyetli, çalışkan, eğitimli ve idealist olduğunu, hükümet ve ana muhalefet liderlerinin çok iyi bir eğitim geçmişi olduğunu ifade eden Özyer, “Özetle bizim eğitim eksiğimiz yok. Tüm yetkililerimiz kendi fikir ve idealleri doğrultusunda ülkenin gelişmesi için mücadele ediyorlar. Ama bu sistemde başaramıyorlar. Bu insanların işlerini yapabilmeleri için bir sistem değişikliğine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Özyer, “başkanlık sistemi” için neden adım atılmadığını sorarak, Türkiye’de Güney Kıbrıs’ta ABD’de başkanlık sisteminin olduğunu, yüzde 80 ada ülkesinin de başkanlık sistemiyle yürütüldüğünü ifade etti ve ülkedeki herkesin artık çocukları, torunları için sesini çıkarmasını istedi.

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